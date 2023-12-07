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這些富翁雖省錢 卻不再做這三件節儉事

編譯周靜芝 / 即時報導
Image by Alexa from Pixabay
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勤儉持家是種美德，但並不是每種節儉習慣都是值得的。個人理財網站GO Banking Rates採訪了兩位白手起家的百萬富翁，瞭解他們試行過哪些節儉習慣，發現有些並不符合他們的價值觀。以下是兩位百萬富翁認為不值得奉行的三種節儉習慣：

1. 購買廉價服裝

達文波特（John Davenport）與妻子都是創業成功的百萬富翁，他們擁有一家名為Three Crosses Distilling Company、曾獲獎的手工釀酒廠，還投資房地產

這對夫婦曾嘗試養成的一個節儉習慣就是購買廉價、沒品牌的服裝；但他們很快發現，起初省下的錢最後還是得不斷花在購買品質更好的衣服上。達文波特說，折扣店或大型連鎖店的非便宜服裝並不適合他們；這些衣服會褪色、縮水或走樣，最終還是得用那些省下的錢去買品質更好的衣服。

2. 購買廉價家電

另一位白手起家的百萬富翁、Stellar公關公司執行長克莉絲坦森（Brenda Christensen）多年來嘗試了許多節儉習慣。她說，以前她會購買省錢的便宜家電，但她很快便發現，購買品質不佳的家電會導致更換頻率更高、花的錢反而更多。這個結果讓克莉絲騰森學會調整自己的做法，她說，與其只購買廉價家電，不如選擇耐用的產品，這才是更好的策略。

克莉絲騰森說，長期來看，投資高品質的耐用產品，即使價格稍高，卻更划算；減少維修與更換的頻率，省去麻煩，投資回報更佳。

3. 自己動手維護庭院與清潔泳池

自己動手從事家庭維修和改善工作，是個相當普遍的節儉習慣。許多人認為，既然可以自己修剪草坪或填補浴室瓷磚縫隙，為何還要花錢請人做？

克莉絲騰森說，有一段時間，她自己動手美化庭院景觀和清洗泳池，認為是省錢的好方法，但她很快就發現，自己做這些事情太耗費時間，尤其是相對於她工作時間的價值；於是她調整了這個節儉習慣，將園藝和泳池清潔工作交給他人。

克莉絲騰森說，她很感激這些工作有他人可以代勞，讓她省下大量時間，能更有效率地把這些時間花在事業上。節儉固然重要，但必須在時間效率、長期成本效益與整體生活品質間取得平衡；有時在初期多花些錢或將某些工作委外，長遠來看，可以節省更多開支、提高工作效率。

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