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年輕投資新手 最常犯這7大錯誤

編譯湯淑君／綜合外電
千禧世代和Z世代投資新手最常犯七種錯誤，其中之一就是在加密幣砸太多錢。圖／路透
千禧世代和Z世代投資新手最常犯七種錯誤，其中之一就是在加密幣砸太多錢。圖／路透

年輕投資人最近常犯什麼錯誤？還未滿30歲的DataTrek共同創辦人拉貝（Jessica Rabe）觀察，千禧世代和Z世代的投資新手最常犯七種錯誤，其中之一就是在加密幣砸太多錢。

MarketWatch報導，拉貝今年才29歲，但撰文分析資本市場已有十年資歷。以下是據她觀察年輕投資新手常見的七個投資錯誤：

一、企圖單押一支股票

拉貝說，集中火力押注一支股票，有可能是短線贏家，但「長期而言，大多數連低風險的美國公債殖利率都比不上」。她強調，挑選贏家股必須勤做功課，研究基本面，而且謹守投資紀律。1990年至2020年期間，全球2.4%的股票驅動了全球股市的漲幅，但大型股價指數總是會漲回來。所以，與其孤注一擲，不如投資追蹤史坦普500指數的ETF — SPDR史坦普500 ETF信託基金—或追蹤那斯達克100指數的景順QQQ信託基金。

二、把投資當作賭博

拉貝說，投資人若投資大型美股指數並且堅持幾年，多半都會獲利。過去20年來，華爾街歷經種種危機，史坦普500指數現在距離創新高，仍只差臨門一腳。

三、自以為不夠錢投資

要準備未雨綢繆的應急基金，行有餘力可在證券行開戶買進少許股票。今天若在iShares核心史坦普500ETF投資100美元，另外每月投資50美元並持續30年，以史坦普500年報酬率通常有10%計算，那將產生10萬美元。

四、只投資你「相信」的公司

年初迄今，iShares全球乾淨能源ETF大跌26.5%，意味著這支ETF的投資人若要達到財務目標，得存更多錢或大力投資其他標的不可。留意許多主題基金或ESG（環境、社會、治理）產品投資能源，或大舉押注大型科技股。

五、貪圖暴利影響理性判斷

風險管理總是該放在首位。切勿只因投資加密幣大賺，而據此作未來的投資決定。總是依循投資分散化的原則，加密幣投資如此，股市投資亦然。

六、害怕錯過（FOMO）

社群媒體上多的是誇耀自己在疫情期間買加密幣大有斬獲的年輕投資人，讓其他人擔心自己會錯失下一波大行情。拉貝說：「他們只是在特殊情境下非常幸運罷了...不是衡量你成功與否的好標竿。」加密幣價格波動劇烈，投機性十足，想投資宜淺嚐即止，不要砸下超過一頓豪華午餐的錢。年輕人較信賴科技，所以加密幣有其魅力，但加密幣至今仍缺乏監管架構，對照下股票是更紮實的長期投資。

七、投資選擇權

經驗不足的投資人務必明白，與股票連結的選擇權（options）到頭來多半變得一文不值，切勿只看TikTok或Instagram上有人吹噓用這種策略多好賺，就跳下去買。拉貝說，買選擇權對年輕投資人尤其不是好主意，因為投入的錢「可能消失」。如果未來40年史坦普500指數提供10%的複合報酬率，就像過去40年那般，那麼今天把1,000美元投資在史坦普500投資1,000美元，而不是選擇權，40年後這筆投資將增值為45,000美元。

投資 史坦普500 殖利率

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