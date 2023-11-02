我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

營造拜習會晤氛圍？ 美中氣候特使本周在加州碰面

無證客危機加大 芝加哥等5市長赴白宮要求伸援

是否影響你？社安金明年調整三門檻

記者顏伶如／即時報導
2024年社安金「生活成本調整」為3.2%。（Getty Images）
2024年社安金「生活成本調整」為3.2%。（Getty Images）

社會安全局日前宣布，2024年社安金年生活成本調整(cost-of-living adjustment，COLA)為3.2%，但準備領取社安金的勞工，或者同時工作及領取社安金的民眾，必須注意三項門檻條件：

一、2024年薪資要繳社安稅的最高課稅收入上限(maximum taxable earnings)，將從2023年的16萬200元提高到16萬8600元。

勞工收入有7.65%要繳紅藍卡與社安稅，也就是聯邦工資稅，源於聯邦社會保險稅責法(Federal Insurance Contributions Act，FICA)。自雇者稅率15.3%，同時包括雇主與雇員的稅率。

7.65%稅率當中有1.45%提供給俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)，這個規定適用於所有收入。較高收入者可能要另外多付0.9%。

7.65%稅率當中另外的6.2%則提供給社安金，在2024年裡，需要繳社安金的應納稅薪資上限提高到16萬8600元。

二、領取社安金但有工作的某些民眾，可能面臨「退休收入測試」(retirement earnings test，RET)

屆滿62歲但未達完全退休年齡(full retirement age，FRA)的民眾，申領社安金拿到金額將比完全退休年齡領取金額少30%。如果提早領取社安金，又同時有工作收入，薪資超過某個門檻，可能要接受「退休收入測試」。

2024年裡，「退休收入測試」豁免額度將從2023年的2萬1240元調整為2萬2320元。薪水超過豁免額度時，每2元收入將有1元社安金被扣留，等到屆滿完全退休年齡時領取。

理財規畫師艾爾沙瑟(Joe Elsasser)說，已婚雙薪家庭裡收入較低的配偶，最好查看收入是否超過豁免額度，因為收入較低的配偶或許可以持續工作，並領取社安金，福利不會被扣留。

屆滿完全退休年齡之後，收入測試則不一樣，2024年豁免額度將從2023年的5萬6520元調整為5萬9520元，當薪水超過豁免額度時，每3元收入將有1元社安金被扣留。

三、社安金收入可能達到課稅門檻 

個人年收入介於2萬5000元到3萬4000元之間，以及夫婦聯合報稅的收入介於3萬2000元到4萬4000元之間， 多達50%的社安金可能被課稅。個人年收入超過3萬4000元以及夫妻合併報稅收入超過4萬4000元，社安金收入可能有85%要被課稅。

這些門檻其實並未改變，但因2023年生活費調整高達8.7%，可能使你領的社安金福利達到某個課稅金額的門檻，所以明年4月報稅要注意。

社安金 退休 聯邦醫療保險

上一則

有助長壽和生活品質 握力可以培養

延伸閱讀

中心健保計畫 為不同人群打造

中心健保計畫 為不同人群打造
X世代即將步入退休年齡 多數人還沒存夠老本

X世代即將步入退休年齡 多數人還沒存夠老本
領全額社安金 87%不知自己的完全退休年齡

領全額社安金 87%不知自己的完全退休年齡
2024年社安金生活成本調整3.2% 每月多拿59元

2024年社安金生活成本調整3.2% 每月多拿59元

熱門新聞

搭機旅行時不論飛行時間長短，有五種物品絕對不要放入托運行李中。Getty Images

這五樣東西 絕不要放進托運行李

2023-10-24 12:12
大型連鎖賣場好市多(Costco)。美聯社

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

2023-10-27 13:08
多數的搭機旅客都很關心隨身行李中，哪些物品不能通過機場運輸安全管理局的檢查。Getty Images

三樣意想不到的東西 可通過安檢帶上機

2023-10-27 10:14
好市多對保持雞肉新鮮的堅持，烤雞在貨架放上兩小時後就會被取下。Getty Images

好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…

2023-10-30 10:38
遇到航班被航空公司取消了，先不用驚慌，可思考如何重新安排旅行計畫或索賠的步驟。Getty Images

班機被取消？別慌 四步驟教你應對

2023-10-30 10:06
經常運動或健身的人，就需要投資一雙優質的跑步鞋。Getty Images

滋潤勤儉生活 4個值得花錢的小奢侈

2023-10-31 09:32

超人氣

更多 >
金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人

金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人
ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品

ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品
西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？

西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？
下飛機看見第一間廁所就上？旅遊專家：這麼做更省時

下飛機看見第一間廁所就上？旅遊專家：這麼做更省時
噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃

噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃