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誤扔中了1200萬的獎券 紐約單親媽31年後透露經過

編譯陳韻涵／即時報導
Image by Hermann Traub from Pixabay
Image by Hermann Traub from Pixabay

1991年1200萬元的頭獎彩券，迄今仍是紐約Lotto最高額的未兌領頭彩獎金；紐約單親媽媽珍芮特‧瓦倫提(Janet Valenti)當年不慎丟失這張頭獎彩券，如今在31年後坦然公開事發經過。

現年77歲的珍芮特‧瓦倫提(Janet Valenti)宣稱，她是1991年未領取1200萬元紐約Lotto彩券的頭獎得主，她因為一個無法挽回的失誤而痛失可能扭轉命運的彩券。

樂透報(Lottery Post)報導，瓦倫提宣稱她曾擁有的這張頭獎彩券，跟其他樂透彩券一起放在她沙發旁的茶几上。

1991年7月，她依稀記得這堆彩券已對過獎，所以當她準備帶兩個青少年孩子和她母親去朋友家過周末時，便把彩券丟進垃圾桶。

周末過去，她還沒意識到此重大失誤；當她返家，朋友告訴她1200萬元彩券開在史泰登島(Staten Island)，而當她在報紙上看到開獎號碼後，恍然大悟自己簽中頭獎號碼。

她返家後，便開始翻找垃圾桶，卻找不到那張彩券。

瓦倫提告訴「史泰登先進報」(Staten Island Advance)說：「我的鄰居從來沒有幫我把垃圾拿出去倒，但那次竟然主動幫了忙。」

瓦倫提無法翻找垃圾 ，因為已被清潔局收走，她就這樣失去兌領1200萬元彩金的機會。

瓦倫提嘗試諮詢律師，但領獎的唯一辦法就是持有實體彩券，就算投注站的監視器拍到她也沒幫助。

瓦倫提說：「我深受打擊，很長一段時間難以平復。」

1992年7月17日，這1200萬元頭獎因無人兌領而充公，成為紐約Lotto彩券史上最高額的未領頭彩獎金。

瓦倫提當年獨自撫養兩個孩子，她的丈夫布魯諾(Bruno)1984年逝世。因為彩券丟失事件，瓦倫提開始閱讀關於「樂透(頭獎得主)詛咒」的故事，藉此緩解遺失頭彩彩券的憂鬱

31年前失手誤丟頭獎彩券，但瓦倫提並未放棄買獎券，不過手氣平平，她說： 「頂多贏得回本錢或多賺幾塊錢而已。」

史泰登島

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