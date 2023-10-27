遇上缺錢 理財專家建議這4種帳單應先付

如果財務有困難，理財專家建議仍必須堅定地先付清生活中的四種必需品帳單。(Getty Images)

暢銷作家、電視理財節目主持人戴夫·拉姆齊(Dave Ramsey)一再強調，如果在支付日常帳單上遇到困難，就必須堅定地先付清生活中的「四堵牆」(Four Walls)。

拉姆齊在X雜誌上發表文章指出，如果入不敷出、無法支付所有帳單時，那麼應該按順序優先把錢花在這「四堵牆」上：食品、水電瓦斯費、住房、交通。

拉姆齊表示，如果不調整消費習慣及養成儲蓄 行為、不在金錢上更加自律，將永遠為如何支付帳單而煩惱。

拉姆齊告訴那些為支付帳單而煩惱的人，如果能真正冷靜下來、做些調整，然後對自己說「先解決吃飯問題，然後再談其他。不到外面用餐，先付水電費，而不是有線電視費；在付清食物、水電、住房和交通費用前，不在其他任何地方花錢。

他指出，在雜貨店摳緊荷包、減少慾望、使用折扣券和改變購物地點，不失為好的開始；減少使用能源，提高能源效率，住在負擔得起的公寓或房子，盡可能節省汽油及交通費用，都可省下不少錢。

理財網站Go BankingRates稱，不一定需要學習新的理財知識來激勵自己採取行動，對許多淪為「月光族」或無法應付所有帳單的人來說，拉姆齊所說生活的「四堵牆」正是須優先關注的。