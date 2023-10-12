我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫忙

不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...

記者張聲肇/即時報導
Photo by Andre Taissin on Unsplash
Photo by Andre Taissin on Unsplash

調查顯示，美國人不像過去存錢為買房或買車，現在他們儲蓄的最大目標，你大概料想不到 -- 為了因應緊急事故。

是的，44%美國人目前最關心的「錢」事，是要存夠一筆足以因應緊急支出的基金。

GOBankingRates理財網站最近調查了1037名成年人的理財觀，發現美國人儲蓄的目標雖然很多元，但最多數人的首要目標是「財務穩定。」

44%受調民眾說，他們正在積極儲備「應急金」，以因應未知的財務挑戰；第二高比率或19%說，儲蓄是為了將來的退休金

為買房而存錢的人佔13%，為度假而儲蓄的佔8%，為買車而儲蓄的有6%。為了教育而儲蓄的只有3%。另有5%受調民眾存錢是為了購買大型商品或大筆的消費如旅行。

為什麼這麼多人急於籌足「應急金」？同一網站另一調查發現，將近一半美國人目前還沒有半文錢充當應急金。

這麼一來，那麼多美國人要趕快建立應急金的原因就很明顯了：緊急事故時，總不能兩手空空，四處告貸應急。

其他調查發現，即使有儲蓄的人，手頭的寬裕也不到1000元，這種儲蓄額，因應日常生活的小額突發支出也許勉強應付得了，遇到車子突然壞了，或家裡有什麼大型電器需要修理甚至換新，可能就不夠了。

手頭餘額足以應付上述緊急事故的美國民眾，只有四分之一。多數人可能得靠借貸、解除定存單、賣掉投資理財的證券，甚至挪用退休金，凡此，不但會增加用錢的成本，也益增未來的財務不穩。

為了避免這些「應急下策」，提早建立應急金，順理成章成為美國人儲蓄的「首要目標。」

儲蓄 退休金 投資

上一則

清潔磁磚、縫隙省力效率高 電動刷兩萬人愛

延伸閱讀

以哈衝突／加薩平民逃離 美、以、埃擬設安全通道

以哈衝突／加薩平民逃離 美、以、埃擬設安全通道
學區或機構計算錯誤 近萬教師被收回部分退休金

學區或機構計算錯誤 近萬教師被收回部分退休金
設人道走廊「讓美國人及巴人離開加薩」 傳埃及拒絕

設人道走廊「讓美國人及巴人離開加薩」 傳埃及拒絕
反對哈瑪斯突襲 南加以色列支持者發動抗議

反對哈瑪斯突襲 南加以色列支持者發動抗議

熱門新聞

好市多的美食廣場物美價廉，深受消費者喜愛。(Getty Images)

防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變

2023-10-06 10:16
醬油是華人、乃至亞裔飲食文化中不可或缺的調味聖品。Getty Images

醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案

2023-10-10 09:42
好市多(Costco)。美聯社

辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快

2023-10-02 12:45
Iniu行動電源的外殼附有可愛的爪印燈號，可做為充電指示器，剩餘電量一目了然。（取自亞馬遜網站）

手機不再沒電 這款行動電源7.5萬人愛

2023-10-03 10:42
申領社安金不必等到完全退休年齡，但如果還沒屆滿完全退休年齡就開始申請，領取福利將縮水。（路透）

領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事

2023-10-06 12:39
最普遍服用的補充劑，例如維生素C及肌酸，吃多了會傷腎。(Getty Images)

這兩種常用補充劑 吃多恐傷腎

2023-10-05 10:05

超人氣

更多 >
2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿
最愛記仇3星座：天蠍要報復、摩羯會還擊、「它」不輕易原諒

最愛記仇3星座：天蠍要報復、摩羯會還擊、「它」不輕易原諒
甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票

甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票
治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫

治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫
加州幸運兒獨得勁球頭獎17.3億元

加州幸運兒獨得勁球頭獎17.3億元