不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...

Photo by Andre Taissin on Unsplash

調查顯示，美國人不像過去存錢為買房或買車，現在他們儲蓄 的最大目標，你大概料想不到 -- 為了因應緊急事故。

是的，44%美國人目前最關心的「錢」事，是要存夠一筆足以因應緊急支出的基金。

GOBankingRates理財網站最近調查了1037名成年人的理財觀，發現美國人儲蓄的目標雖然很多元，但最多數人的首要目標是「財務穩定。」

44%受調民眾說，他們正在積極儲備「應急金」，以因應未知的財務挑戰；第二高比率或19%說，儲蓄是為了將來的退休金 。

為買房而存錢的人佔13%，為度假而儲蓄的佔8%，為買車而儲蓄的有6%。為了教育而儲蓄的只有3%。另有5%受調民眾存錢是為了購買大型商品或大筆的消費如旅行。

為什麼這麼多人急於籌足「應急金」？同一網站另一調查發現，將近一半美國人目前還沒有半文錢充當應急金。

這麼一來，那麼多美國人要趕快建立應急金的原因就很明顯了：緊急事故時，總不能兩手空空，四處告貸應急。

其他調查發現，即使有儲蓄的人，手頭的寬裕也不到1000元，這種儲蓄額，因應日常生活的小額突發支出也許勉強應付得了，遇到車子突然壞了，或家裡有什麼大型電器需要修理甚至換新，可能就不夠了。

手頭餘額足以應付上述緊急事故的美國民眾，只有四分之一。多數人可能得靠借貸、解除定存單、賣掉投資 理財的證券，甚至挪用退休金，凡此，不但會增加用錢的成本，也益增未來的財務不穩。

為了避免這些「應急下策」，提早建立應急金，順理成章成為美國人儲蓄的「首要目標。」