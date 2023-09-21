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有這6理由 你該換汽車保險了

編譯周靜芝 / 綜合報導
更換汽車保險可以降低保費，或者獲得更符合自己需求的條件。(Getty Images)
更換汽車保險可以降低保費，或者獲得更符合自己需求的條件。(Getty Images)

在為愛車保險時，貨比三家自然是硬道理，何況有很多時候，更換汽車保險可以降低保費，或者獲得更符合自己需求的條件；全國廣播公司商業頻道(CNBC)金融理財網Select列出了車主該重新考慮汽車保險的六個最常見原因。

想要省點錢

在萬物皆漲的時代，若需要進一步削減開支的話，換一份新的汽車保險可能是個好主意。

根據理財網站ValuePenguin在2022年進行的一項調查，26%的投保人在更換新的汽車保險後，每年可節省200元或更多。多詢問幾家保險公司，可能會找到一個不錯的交易。

駕駛里程減少或增加

駕駛習慣的重大改變，也表示需要更換汽車保險，例如，如果從每天通勤兩小時到辦公室，變成完全在家遠距上班，那麼每年行駛的里程數將急劇下降。在這種情況下，可考慮按里程付費的保險。

另一方面，如果駕駛次數增加，每年行駛的里程也會增加，保險公司很可能會提高保費；多比較幾家可以找到最省錢的方案。

家庭狀況發生改變

若最近剛結婚，可以將配偶加入車險保單，這樣有可能獲得折扣。此外，如果已婚夫婦將所有汽車都停放在同一住所，保險公司通常會要求他們共享汽車保險。

最近剛購屋

將不同的保險綁在一起可以節省額外的費用，如果最近剛買了房子，需要投保屋主保險，可將其與汽車保險綁定。

一直投保同一公司

如果多年來一直向同一家保險公司投保，那麼更換保險公司可能會節省些開支。另外，根據保險公司的說法，駕駛時間越長，提出索賠的風險就越小，如此應可降低保費。

對保險公司不滿意

如果對保險公司的客戶服務不滿意，就沒有理由繼續投保，可以選擇換保險公司。

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