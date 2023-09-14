美國信用卡滿意度調查 這張卡連續四年稱霸

市調機構J.D Power的「美國信用卡滿意度調查」年度報告裡，美國運通(American Express)連續四年稱霸第一名，這份調查報告推出17年來，美國運通信用卡總共上榜13次。Getty Images

市調機構J.D Power的「美國信用卡 滿意度調查」年度報告裡，美國運通(American Express)連續四年稱霸第一名，這份調查報告推出17年來，美國運通信用卡總共上榜13次。Discover信用卡、美國銀行(Bank of America)信用卡在今年排行榜上併列第二名。

「美國信用卡滿意度調查」在2007年推出以來，Discover信用卡每年在排行榜上不是第一名就是第二名。美國銀行信用卡今年擠上第二名，成為這份調查推出以來，第一次出現除了美國運通或Discover之外的其他信用卡攻下第一名或第二名的首例。

調查報告指出，在需要收取年費的信用卡當中，美國銀行的Premium Rewards Elite Credit Card獲得712分，不管在哪一個信用卡市場類別都是最高分。美國運通金卡(Gold Card)以693分排名第二，美國運通白金卡(Platinum Card)以687分位居第三名。

不收年費的信用卡當中，評分最高的是獲得666分的第一資本金融集團(Capital One)SavorOne Cash Rewards Credit Card，其次為獲得658分的Discover itⓇ Student Cash Back card，第三名為655分的美國運通Blue Cash Everyday card。

不收年費的聯名信用卡(co-branded credit cards)當中，最受好評是獲得655分的Apple Card，航空公司聯名卡得分最高為643分的捷藍航空(JetBlue)JetBlue Plus Card，沒有回饋紅利也不收年費的銀行信用卡當中，第一名為第一資本金融集團的Capital One Platinum Secured Credit Card。

J.D Power研究團隊指出，雖然信用卡公司努力推出更具競爭力的紅利回饋方案，在這項調查的七大項目當中，消費者整體滿意度分數最低的就是紅利累積。這個結果讓某些專家感到意外，理財網站Bankrate先前研究顯示，現金回饋是美國民眾最喜愛的信用卡優惠項目，遠超過其他服務。