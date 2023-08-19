餐廳、機場、加油站等…這5個地方 避免使用提款卡

專家建議，旅遊時盡量使用信用卡，避免用提款卡。(Getty Images)

提款卡(debit card，簽帳卡)直通銀行戶頭，擁有動用存款的完全權限，由於資訊和身分詐騙 隨時隨地可能發生，專家建議，在某些情況下，消費者最好避免使用提款卡。

網路購物

網購迅速又方便，但個資容易被駭客竊取。雖然絕大多數提款卡對刷卡金額50元以上提供詐騙保護，但追討款項耗時、追討成功前銀行帳戶可能少了這筆錢，成為頭疼問題；一般來說，提款卡取回遭騙款項可能要等30天，因此上網買東西最好還是透過信用卡 。

餐廳

在餐館用餐後，結帳時通常是服務生拿著客人的卡前往櫃台結帳，約九成沒問題，但有10%機率卡片訊息會被竊，消費者應該小心謹慎。

在餐館用餐後，不要使用銀行提款卡結帳，以免卡被複製。(Getty Images)

加油後把卡遺忘在機器裡的機率之高遠超過想像，倘若下一個使用加油站的剛好是不肖份子，從機器裡取下提款卡就可以立即使用。向銀行通報之後，損失金錢也要30天才能追回；生活中難免忙中有錯，一旦出錯就是竊賊獲利的好機會。

自動提款機(ATMs)或可疑的自助結帳機

身分竊盜歹徒使用的磁卡側錄器(card skimmers)越來越精密，看起來就像真正的讀卡機。專家建議，消費者使用自動提款機之前，要先仔細查看機器，並且動手觸摸，確認是否貨真價實。

機場

機場的問題相當嚴重，因為旅客在機場所有地點的消費幾乎都是刷卡，包括拖運行李、繳停車費、購買餐點等。在旅客要趕飛機或趕著出機場下，刷卡時經常匆匆忙忙，也給了趁虛而入的機會。專家建議，消費者出門旅行時最好以信用卡消費。

專家提供的其他建議還包括，使用提款卡輸入密碼時要避免他人窺伺，絕不可以讓別人以任何理由幫忙輸入密碼，離開店家之前，要確認刷卡完畢並檢查收據，在公共場所使用自動提款機時，要注意周遭還境。