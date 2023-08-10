我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨籍西維州聯邦參議員曼欽：認真考慮退黨

夏威夷野火釀36死 上萬人流離失所重建恐需數年

她從哈佛休學創業 7年後3.75億賣掉公司

編譯俞仲慈／即時報導
艾莉克絲·范托貝爾(Alexa von Tobel)休學後創辦網路理財諮詢公司LearnVest。路透
艾莉克絲·范托貝爾(Alexa von Tobel)休學後創辦網路理財諮詢公司LearnVest。路透

2008年國內爆發金融危機，當時24歲的艾莉克絲·范托貝爾(Alexa von Tobel)毅然決然從哈佛商學院休學，自創網路理財諮詢公司，結果證明范托貝爾是對的，因為創業七年後，公司以3億7500萬元轉手賣掉。

根據報導，早在14歲少女時代，范托貝爾即萌生創業想法，因為當時父親過世，經濟重擔全落在母親身上，擔任護士的母親對於理財一竅不通，雖非手頭拮据，卻讓范托貝爾自問：「錢從哪裡來？我應該怎麼做？」 因此深知個人財務管理的重要性。

范托貝爾在哈佛大學畢業後，2007年進入摩根史坦利(Morgan Stanley)擔任分析師，因為需要研擬一份75頁營業計劃，萌生進修的想法，一年後進入哈佛商學院就讀，但在入學後，范托貝爾驚覺學校並未教授日常理財知識，坦言「非常荒謬，如此重要的日常習慣會影響整個地球」，但學校卻不教。

2008年金融危機爆發，許多人都需要理財諮詢協助，范托貝爾知道機不可失，決定從商學院休學，自行創業。

現年39歲的范托貝爾坦承，休學後創辦網路理財諮詢公司LearnVest，是其「一生經歷過最恐懼的決定」，就連好友也持反對立場：「我認為你擁有如此豐富經驗，卻在毀滅自己的職業生涯。」

范托貝爾回憶當時表示：「休學後搭機飛往紐約創辦公司，但在飛行途中，我一直哭，問自己到底在幹嘛？但同時又有強烈預感，當局勢轉變，我也要隨之改變，我很清楚，現在就是LearnVest這種理財諮詢公司登場的時候。」

靠著詳盡的創業計劃以及對個人理財需求的信心，范托貝爾順利募集逾100萬元資金，短短七年內，將用戶拓展至150萬人，2015年以3億7500元價格，轉手賣給Northwestern Mutual財富管理公司。

早已財富自由的范托貝爾，2019年和合夥人在紐約創辦風險管理基金Inspired Capital，成立宗旨即是投資在剛成立的新創公司。

Morgan Stanley 哈佛大學 摩根史坦利

上一則

營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜

下一則

急需護照又不想苦等數周？旅遊達人教你48小時拿到手

延伸閱讀

梅子配飯 日男吃簡餐20年 只為50歲前存夠70萬退休

梅子配飯 日男吃簡餐20年 只為50歲前存夠70萬退休
都想活到100歲 僅3成美國人負擔得起超過20年的退休生活

都想活到100歲 僅3成美國人負擔得起超過20年的退休生活
想入頂大 應發展專業領域

想入頂大 應發展專業領域
理財專家認為不要等 一有資格就領社安金

理財專家認為不要等 一有資格就領社安金

熱門新聞

「自動百萬富翁」一書作者巴赫認為，一有資格便該盡快開始領社安金。Getty Images

理財專家認為不要等 一有資格就領社安金

2023-08-03 10:30
存款帳戶(savings accounts)長達數年利息極低，如今在聯準會一連串升息之下，利息條件好轉，但許多美國人卻沒有得到最佳利率。(Pexels)

利息高達4.5% 七成中等收入民眾卻沒開高收益儲蓄帳戶

2023-08-04 10:46
堅果。Image by Kai Reschke from Pixabay

堅果存放食品櫃即可？有個更好地方可保質

2023-08-03 12:48
無論哪種豆類，都是美味可口、有益健康的食物，只須掌握減少脹氣的簡單竅門，便能無憂無慮地享用。取自Shutterstock

煮豆子加入這東西 減少脹氣還能更快熟

2023-08-04 12:57
蔬菜、水果、全穀物和植物蛋白等營養豐富的食物有益於腎臟健康。(Getty Images)

無聲殺手…飲食不慎 小心傷腎

2023-08-05 11:13
專家一致稱讚豐田是保養和維修費用最便宜的汽車。取自Toyota

這5大汽車品牌保養修理最便宜 第一名讓人不意外

2023-08-01 10:12

超人氣

更多 >
14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」

14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」
3生肖未來三個月財運旺 屬羊橫財輕鬆賺、這生肖留意職場心機

3生肖未來三個月財運旺 屬羊橫財輕鬆賺、這生肖留意職場心機
洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品
厄瓜多總統候選人慘遭「爆頭槍殺」畫面曝光

厄瓜多總統候選人慘遭「爆頭槍殺」畫面曝光
「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意