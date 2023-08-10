她從哈佛休學創業 7年後3.75億賣掉公司

艾莉克絲·范托貝爾(Alexa von Tobel)休學後創辦網路理財諮詢公司LearnVest。路透

2008年國內爆發金融危機，當時24歲的艾莉克絲·范托貝爾(Alexa von Tobel)毅然決然從哈佛商學院休學，自創網路理財諮詢公司，結果證明范托貝爾是對的，因為創業七年後，公司以3億7500萬元轉手賣掉。

根據報導，早在14歲少女時代，范托貝爾即萌生創業想法，因為當時父親過世，經濟重擔全落在母親身上，擔任護士的母親對於理財一竅不通，雖非手頭拮据，卻讓范托貝爾自問：「錢從哪裡來？我應該怎麼做？」 因此深知個人財務管理的重要性。

范托貝爾在哈佛大學 畢業後，2007年進入摩根史坦利 (Morgan Stanley )擔任分析師，因為需要研擬一份75頁營業計劃，萌生進修的想法，一年後進入哈佛商學院就讀，但在入學後，范托貝爾驚覺學校並未教授日常理財知識，坦言「非常荒謬，如此重要的日常習慣會影響整個地球」，但學校卻不教。

2008年金融危機爆發，許多人都需要理財諮詢協助，范托貝爾知道機不可失，決定從商學院休學，自行創業。

現年39歲的范托貝爾坦承，休學後創辦網路理財諮詢公司LearnVest，是其「一生經歷過最恐懼的決定」，就連好友也持反對立場：「我認為你擁有如此豐富經驗，卻在毀滅自己的職業生涯。」

范托貝爾回憶當時表示：「休學後搭機飛往紐約創辦公司，但在飛行途中，我一直哭，問自己到底在幹嘛？但同時又有強烈預感，當局勢轉變，我也要隨之改變，我很清楚，現在就是LearnVest這種理財諮詢公司登場的時候。」

靠著詳盡的創業計劃以及對個人理財需求的信心，范托貝爾順利募集逾100萬元資金，短短七年內，將用戶拓展至150萬人，2015年以3億7500元價格，轉手賣給Northwestern Mutual財富管理公司。

早已財富自由的范托貝爾，2019年和合夥人在紐約創辦風險管理基金Inspired Capital，成立宗旨即是投資在剛成立的新創公司。