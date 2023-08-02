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特斯拉提供84期新車貸款 理財專家：付更多利息 還有其他風險

編譯彭尚興／即時報導
Photo by Alexander Mils on Unsplash
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特斯拉電動車又降價啦，而且這次還搭配84期貸款。不過理財專家提醒消費者，心動之餘還是先撥一撥算盤再行動。

自去年以來，特斯拉已多次降價。對馬斯克而言，面對利率不斷上升的挑戰，以及越來越多車廠推出純電車種的競爭，降價是刺激銷售，維持市佔率的絕招。對消費者而言，當然是撿便宜的好機會。以Model Y中型休旅車為例，目前售價約為5萬490元，較最高價位已調降了四分之一。同時貸款期限也從六年72期增加到七年84期。

汽車貸款期數增加，意味著每期攤還的金額相對較低。若以車貸金額2萬元，利率3.49%來計算，五年60期的每月償還金額為364元；若延長到七年84期，每月只需繳納269元。但是理財專家警告，期數越高，利息支出越多。60期車貸的利息總額為1825元，84期則累積增加到2571元。總支出多出將近750元。

理財網站bankrate.com指出，除了消費者最後要付出的代價更高之外，長期限的汽車貸款還有其他的風險，必須一併考量。

一、貶值。根據二手車商普遍的計算公式，新車出廠第一個月就折價一成；一年後價值流失20％。第五年，車價大約貶值60%，到了第七年，車貸的餘額可能高過汽車的殘餘價值。

二、維修。許多汽車零件的設計壽命大約都是五年，超過壽限，就可能會陸陸續續出毛病，或者不得不更換。而且超過原廠保固期限後，每進一次保養廠，車主都會有被剝一層皮的感覺。若是加購或延長保固，那又是一筆額外開銷。

但是對於手頭不寬裕，卻又迫切需要購買新車的消費者而言，低月付的高期數車貸也是不得不接受的現實。bankrate.com建議，面對這種情況的消費者最好還是儘量選擇能力範圍內最短期數的車貸，或是找到接受提前還清，而且不加收違約金的貸款業者。

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