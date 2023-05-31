地稅最高五個州 全在美國這一區

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買房成本不斷上升，根據新的分析報告，去年美國房地產 稅增長的速度是2021年的兩倍多，目前美國房屋所有人一年平均需要繳納近4000元房地產稅。

全美房地產訊息服務機構ATTOM的一份報告發現，南部與西部許多地區的稅金增長速度快於全國平均，不過東北區域幾個州的地稅仍然是全國最高。

ATTOM的分析基於全國各州、城市、郡等級由郡稅估稅員提供的財產數據，以及對8700萬個獨棟房屋估計的市值。

以下是報告的各項數據：

2022年獨棟房屋的地稅整體躍升3.6%，達到3398億元，是2021年1.6%增長率的兩倍多，但仍低於2020年的5.4%增長率。

去年美國獨棟房屋的平均稅額增加3%，平均為3901元。

東北部仍然是去年地稅平均最高的地區，新澤西在該區域領先，獨棟房屋的地稅達到9527元。

平均地稅增幅最大的區域是南部與西部的都市區，南部平均上漲5.8%，西部平均上漲5.5%。

ATTOM執行長巴柏(Rob Barber)表示，去年地稅持續上漲，但總體而言，全國最新的增長幅度不算太大。

地稅最高的州

2022年獨棟房屋平均地稅金額最高的州全在東北部，稅金由高至低排序如下：

新澤西州 ：$9,527

康乃迪克州：$7,671

麻州：$7,044

新罕布夏州：$6,855

紐約州：$6,673

地稅最低的州

2022年獨棟房屋平均地稅最低的州都在南部或東南部，稅金由低至高排序如下：

西維吉尼亞州 ：$928

阿拉巴馬州：$1,022

阿肯色州：$1,228

路易斯安那州：$1,296

密西西比州：$1,311

重點資訊

自從疫情期間人群開始遷移以來，過去南部或西部地區稅金較低幾個州的財產稅激增，帶動增加服務及基礎設施的需求。

巴柏指出：「有鑑於通膨率上漲，以及疫情期間空房大增後可能有減稅資格的商用房地產增加，今年地方政府及學校系統在控制稅金方面將面臨更大的挑戰。」

儘管如此，南部與西部地區的地稅仍低於東北部，在全國地稅最高的十個州中，有七個州位於東北部。