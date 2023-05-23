四種情況下 家人去世債務輪你背

Image by Edar from Pixabay

對於欠債，民眾需要了解的是，這是不會消失的問題，即使債務人過世也一樣。消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau，CFPB)指出，生前積欠債務及擁有資產，死亡之後通常都歸於遺產來處理，如果有帳單尚未繳清，便由遺產承擔。

根據消費者金融保護局規定，倘若家人身後沒有留下任何現金或不動產，一般來說，即使是親屬也不必為過世親人承擔債務，但某些情況則為例外，取決原因絕大部分與債務種類、居住地點有關。

舉例來說，家屬如果處於以下情境，便可能要為已經過世的親人承擔債務：

＊與過世親人同屬聯合帳戶(joint account)持有人

＊以聯合擔保人(co-signer)身份辦理貸款

＊居住在「共同財產州」(community property state)，州法規定配偶對於婚姻期間的特定債務必須分擔責任

＊居住州訂有「必要條款」(necessaries statutes)，規定父母、配偶要為死者的特定必要開銷承擔責任，例如醫療費用。

信評機構益博睿(Experian)網站2022年部落格發文指出，「共同財產州」認定婚姻當中幾乎所有資產與債務，配偶都屬於共同持有人(joint owners)。居住州的州法如何規定，影響著州民死亡或離婚之後的財產分配。

益博睿名單顯示，全美只有9個「共同財產州」：亞利桑納州、加州 、愛達荷州、路易西安納州、內華達州、新墨西哥州、德州、華盛頓州 、威斯康辛州。其中加州、內華達州與華盛頓州對於沒有婚姻關係的同居伴侶，也訂有共同財產法(community property law)。

某些州規定，病患過世之後，尚未繳清的醫療費用須由在世配偶承擔；如果死者還有欠稅未繳，死者過世當年夫妻兩人合併報稅，欠稅同樣由配偶承擔。

信用卡 卡債等債務，即使在世配偶是信用卡的授權使用者(authorized user)，也可能不必承擔過世配偶的卡債。然而，消費者金融保護局指出，討債公司(debt collectors)仍可能跟在世配偶聯絡並且說明債務問題，但不代表在世配偶有義務要幫忙償還。

無抵押債務(unsecured debt)例如學貸、個人借款，通常由剩餘遺產來償還。