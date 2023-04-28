買汽車保險 這三家公司最便宜

Photo by Vlad Deep on Unsplash

「富比世顧問公司」(Forbes Advisor)分析報告顯示，整體而言，汽車保險 費率最便宜的機構包括：聯合服務汽車協會(USAA)、Auto-Owners保險公司、西田集團(Westfield)、蓋可產險(Geico)、旅行家集團(Travelers)，但每家保險公司對於不同類型駕駛人是否提供最便宜保費 ，則有不同規定。

舉例來說，蓋可產險雖然對許多駕駛人來說是最划算的選擇，對於有酒後開車(DUI)定罪前科的民眾而言保費卻不便宜。

分析報告指出，聯合服務汽車協會是最便宜汽車保險公司排行榜第一名，對於駕駛紀錄良好的民眾、曾有酒駕前科的民眾、曾經出車禍的民眾，都提供最低價的保費。不過，聯合服務汽車協會汽車保險只提供給現役美軍、退役軍人以及軍眷參加。西田集團屬於區域型保險公司，服務範圍在中西部共計10州。

Auto-Owners保險公司保費在最便宜排行榜上位居第二，對駕駛紀錄良好的民眾提供僅次於聯合服務汽車協會的便宜選擇。蓋可產險在排行榜上位居第三，駕駛紀錄良好的民眾可以買到第三便宜的汽車保險，信用評分不佳的民眾則能買到最便宜的汽車保險。

汽車保費如何計算，取決因素包括駕駛人年齡、申請理賠的歷史、駕駛紀錄等。以下為各種駕駛人可獲的最廉保費：

＊紀錄良好的駕駛人

聯合服務汽車協會保費為1412元，Auto-Owners保險公司為1628元。

＊曾經超速被開罰單的駕駛人

根據全國統計，收到一張超速罰單就代表汽車保險要多付大約21%。西田集團為曾經超速的駕駛人提供最便宜保費2001元，蓋可產險保費2098元，Auto-Owners保險公司2250元，聯合服務汽車協會則為1709元。

＊曾經發生車禍導致他人受傷的駕駛人

根據全國統計，汽車保險到期將續約時，出車禍導致他人受傷的駕駛人，保費將因此上漲最多40%，與駕駛紀錄良好的消費者相比，一年等於要多繳830元。聯合服務汽車協會為這類駕駛人提供保費為2093元，Auto-Owners保險公司2145元，西田集團2458元。

＊曾經酒駕的駕駛人

酒駕定罪代表著汽車保險平均增加72%，換算起來一年要多繳將近1400元。前進保險公司(Progressive)為有酒駕定罪紀錄的駕駛人提供保費2776元，美國家庭保險集團(American Family)提供的保費為2983元。