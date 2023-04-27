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貴屋換廉屋 退休資金多十萬

記者顏伶如／即時報導
擁有房屋的某些銀髮族，如果採取「退休並且遷居」(retire-and-relocate)策略，賣掉高價房子搬到生活開銷較低的地點購買便宜房屋，手頭可望增加將近10萬元的退休資金。美聯社
擁有房屋的某些銀髮族，如果採取「退休並且遷居」(retire-and-relocate)策略，賣掉高價房子搬到生活開銷較低的地點購買便宜房屋，手頭可望增加將近10萬元的退休資金。美聯社

擁有房屋的某些銀髮族，如果採取「退休並且遷居」(retire-and-relocate)策略，賣掉高價房子搬到生活開銷較低的地點購買便宜房屋，手頭可望增加將近10萬元的退休資金。

根據統計，60歲以上美國民眾當中將近80%擁有房子，房屋大約在這個年齡族群擁有資產當中占約48%。住在大城市附近、當地房地產市場蓬勃發展的許多民眾紛紛退休之際，開始發現如果把房子賣掉，搬到生活開銷相對較低的地點，手頭資金可望變得寬裕。

2019年分析數據顯示，「退休並且遷居」策略可以讓屋主平均多出9萬9019元退休資金，頂尖10%屋主可獲退休資金更高達34萬7000元。

年齡至少60歲的屋主，平均退休存款約有22萬3000元。這個金額要安養天年其實並不夠，因此許多退休民眾開始把賣房子納入退休生涯規畫。

根據投資管理公司先鋒集團(Vanguard)提供個案研究，一名婦人1990年代在波士頓附近以17萬元買下一棟房子，如今價值約50萬元。婦人賣掉房子，搬到新地點購買一棟小房子，手頭還有20萬資金可以花用。

不過，「退休並且遷居」策略對於有家庭牽絆的民眾來說，可能並不適合。

「退休並且遷居」策略的優點包括：

優點之一：手頭有更多錢

賣掉大城市附近的昂貴房子，到便宜地點購買便宜的小房子，可讓退休資金充實不少。

優點之二：能到夢寐以求的地點退休

不只可以搬到全州都陽光普照的地點，還可以搬到堪稱熱帶天堂、生活開銷較低的海外地區。

優點之三：退休財務有更精準的規畫

這套策略可以讓銀髮族對退休資金有更精準的掌握，方便規畫晚年財務。

但這個策略也有缺點：

缺點之一：市場可能出現意料之外的變化

目前居住的房地產市場可能突然發生變化，賣房子獲利空間因此減少，透過這套策略能夠拿到的退休資金也相對縮水。從長期角度來看，房地產市場可能比股市更不容易預測。

缺點之二：資產流通性有限

如果退休資產極大部分都綁在有形資產(physical asset)，不但會面臨無法隨時用錢的問題，還可能因為市場變化而受到影響。

缺點之三：必須搬到其他地點

這套策略重點在於賣掉房子並搬到其他地點，對許多有家人住在附近或有健康問題的民眾來說，恐怕是不喜歡甚至不在考慮之列的選項。

退休 房地產 投資

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