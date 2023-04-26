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五年跳槽兩次 她的薪水從7.2萬飆到18.6萬

記者顏伶如／即時報導
圖：pixabay
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28歲紐約市居民希妮亞‧阿爾-艾明(Cinneah El-Amin)曾在銀行圈、科技界工作，今年2月在科技界任職被裁員後自行創業，推出就業及生活平台Flynanced。踏入職場初期，她年薪約7萬2000元，最後一份工作年薪則有18萬6000元。

阿爾-艾明畢業於巴納德學院(Barnard College)，主修非洲研究，後來在威克森林大學(Wake Forest University)商學院完成一年的碩士課程。研究所期間，她拿到美國運通(American Express)獎學金，準備畢業後第一份工作將在美國運通開始。

2017年畢業時，美國運通開出年薪6萬8000元的條件，聘請阿爾-艾明擔任資深產品分析師，但她協商爭取到調薪至7萬2000元。她說，當時其實沒有什麼策略，只是很開心能找到工作。2019年，阿爾-艾明升遷到產品研發部門，年薪跟著調高到8萬9000元。

到了2020年，她與昔日大學同窗討論是否換工作，也從任職萬事達卡(Mastercard)的校友得知有招聘機會，獲得推薦出任產品經理。她說，這份機會完全搭配天時地利。

2020年3月，她以13萬年薪拿到工作。她說，人脈關係讓她迅速通過招聘過程，也拿到條件較好的薪水。2021年，她工作表現達到分紅22%的標準，年收入來到15萬元。

2021年5月，阿爾-艾明又開始打算跳槽。她迫切想要回到辦公室上班，希望進入以遠距上班為主的科技公司。接下來的求職過程中，她提出至少150份求職申請。2021年9月，她在社群網站領英(LinkedIn)向PayPal提出求職申請，但好幾個月沒收到任何回音，11月間與PayPal取得聯絡，開始接受面試

如今已經有著豐富求職經驗的她，從面試官口中得知薪水條件為15萬至20萬之間，但她拿到的年薪是18萬6000元。雖然阿爾-艾明要求起薪調高到19萬7000元，但PayPal並未同意，因此她改為爭取2萬9000元簽約紅利，做為離開萬事達卡必須放棄紅利的補償，PayPal同意了她的要求。2023年2月，阿爾-艾明在PayPal裁員潮中遭到裁撤。

阿爾-艾明說，想到面試時為薪水討價還價，到現在還是會緊張，克服緊張的最佳之道則是把要講的重點擬好草稿，說明為何自己應得較高的薪水。

面試 萬事達卡 裁員

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