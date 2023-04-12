退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住

德州奧德薩。Getty Images

是否正計畫退休 ，並希望未來定居在氣候溫暖的地方？更具體地說，是想在南方居住，並找到固定收入也能負擔得起的家。

根據社安局的資料，截至2022年12月，社安金支付平均為每月1,688.35元；對比2022年6月GOBankingRates的一項研究發現，這數字遠低於全美一室公寓的每月平均租金 1927美元。

當然，住房並不是唯一需要考慮的支出。美國平均每年的食品雜貨費用為4942元、每月411.83元；醫療保健費用每年平均為5177元、每月431.42元。因此，每月平均支出為2770.25元，在擬定退休生活預算時，要記住這個數字。

除了生活負擔得起，選擇一個有較多65歲及以上人口的南方城鎮也很重要；全美城市高齡人口的平均比率是16%，這與退休後的社交生活息息相關。如果退休後生活預算不是很豐厚，可以參考理財網站GOBankingRates選出以下最適合退休的5個南方城市：

- 每月支出：$1,336.86

- 65歲及以上人口比率：10%

- 宜居指數 ：62

如果退休後每月生活預算為1500元，奧德薩是南方最佳的退休城市，這裡一室公寓的租金最實惠，平均每月510.50元。雖然每月平均食品費用385.89元、每月平均醫療費 用440.48元，是所有五個城市中第二高的，但參考其他條件，它仍然排在首位。

德州麥卡倫。Getty Images

2. 德州麥卡倫（ＭcAllen）

- 每月支出：$1,363.34

- 65歲及以上人口比率：11%

- 宜居指數：81

生活在麥卡倫，可以享受到5個城市中每月平均最低的食品雜貨費用379.30元和醫療保健費用391.29元；租金則是5個城市中第二低的，一室公寓平均每月592.75元。

路易斯安納州查爾斯湖。Getty Images

3. 路易斯安納州查爾斯湖（Lake Charles）

- 每月支出：$1,410.36

- 65歲及以上人口比率：15%

- 宜居指數：70

查爾斯湖的每月醫療費用是名單上第二低的，平均為419.77元。該市一室公寓的平均租金每月608元，以及食品雜貨每月平均382.59元，都處於中間水平。

德州米德蘭。Getty Images

4. 德州米德蘭（Midland）

- 每月支出：$1,522.90

- 65歲及以上人口比率： 18%

- 宜居指數：72

米德蘭的每月食品雜貨是上榜5個城市中最昂貴的，平均400.30元，僅低於全國的平均每月411.83元。租金也是第二高，一室公寓平均每月716元；但醫療費用處於中間水平，平均每月436.59元。

德州拉巴克。Getty Images

5. 德州拉巴克（Lubbock）

- 每月支出：$1,577.10

- 65歲及以上人口比率： 13%

- 宜居指數：68

拉巴克最大的優點是，平均食品雜貨費用是名單上最低的，每月為378.47元。一室公寓的平均每月租金為746.50元，不到全美平均每月1927元的一半；平均醫療費用為每月452.12元，高於全美平均每月431.42元。這兩個數字，是5個上榜南方城市中最貴的。