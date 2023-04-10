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給家人更好的照顧 適合年長者的最佳人壽保險

編譯周靜芝 / 綜合報導
人壽保險又很重要，可以在投保人身故後家人提供經濟保障，幸好有些保險公司仍然向年長者提供人壽保險。Getty Images
人壽保險又很重要，可以在投保人身故後家人提供經濟保障，幸好有些保險公司仍然向年長者提供人壽保險。Getty Images

年長者在投保人壽保險時，可能會面臨很大挑戰，因為許多人壽保險公司設有年齡限制。然而人壽保險又很重要，可以在投保人身故後家人提供經濟保障；幸好有些保險公司仍然向年長者提供人壽保險。

有幾種不同類型人壽保險可供選擇，選項會隨年齡而有所不同。定期型壽險(Term life insurance)提供一定年限後到期的保險，通常須由年輕的申請人投保；永久壽險(Permanent life insurance)，包括終身壽險(whole life insurance)和萬能型壽險(universal life insurance)，可為整個人生提供保障，並累積「現金價值」(cash value)來借貸或支付保費

為了幫助年長者購買壽險，CNBC Select比較了數十家人壽保險公司，並根據客戶滿意度、年齡限制、財務穩定性和提供的保險類型等因素進行排名。

整體最佳

奧馬哈人壽保險公司(Mutual of Omaha life insurance)是年長者理想的選擇，這歸因於該公司所提供的寬鬆年齡限制。奧馬哈的定期壽險保單門檻是80歲，而終身壽險是85歲。事實上，它保證接受45至85歲（在紐約為50至75歲）的終身壽險，無論保險人的健康狀況如何。一般情況下，奧馬哈的終身壽險保單無需體檢，而且限額也比其他保險公司要高。

最佳客戶滿意度

State Farm在客戶滿意度方面的評價非常高，在市調公司JD Power最新的人壽保險客戶滿意度研究中，獲得了839分的優異成績。它提供許多不同的政策，包括定期人壽保險和終身人壽保險，截止年齡相對較高，但要準備好體檢以獲得更高的保險限額。

最佳終身壽險

Guardian的人壽保險的年齡限制相對較高，尤其是終身壽險，可以達到90歲。如果最初投保的是定期保險，還可選擇在前五年免費轉換為終身壽險，這是其他公司通常要額外收費的福利。此外，Guardian在客戶滿意度和財務實力上都獲得高度評價。

最佳萬能型人壽保險

保德信金融集團是美國最大的保險公司之一，它提供各種年齡限制相對較高的壽險產品。由於定期保單可以達到80歲，而萬能型保單可以達到85歲（轉換保單可以達到90歲），許多人無論年齡大小，都可以在保德信購買萬能型保險。

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