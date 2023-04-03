懶人理財 專家教你4招賺到小確幸

用簡單的理財方式，也可輕鬆享受賺到意外之財的小確幸。取自pexels

天下竟然有白吃的午餐？讓財務顧問克莉斯汀·奧基夫·梅里克(Kristin O'Keeffe Merrick)教你四招簡單的理財方式，宛如天外飛來一筆錢，輕鬆享受理財小確幸。

1. 達成雇主的401(k)配比要求

由雇主贊助的401(k)退休 福利計畫經常為對退休帳戶貢獻一定金額的員工提供公司配比方案(Match)，舉例來說，假使員工提撥6%的薪水到退休帳戶，公司可能承諾提撥最多6%的薪水到員工的退休帳戶，這基本上是原本退休儲蓄 的兩倍。

梅里克指出：「如果你不貢獻部分薪水到401(k)帳戶，公司就不會提供配比，這樣一來你就會錯過補償金。」

此外，提撥到401(k)的資金免稅，可以減少欠稅。

2. 最大限度利用信用卡 紅利

信用卡紅利可以從你原本打算花的錢中賺回現金或其他福利，例如富國銀行(Wells Fargo)的無年費2%返現神卡(Active Cash® Card)，所有符合資格的消費都能獲得2%的現金回饋，而且還不需要年費。

回饋信用卡可讓持卡人在用卡消費時賺取現金回饋、點數、里數等，而這些點數、里數可以兌換抵銷旅遊等花費，現金回饋還能減少信用卡帳單上的數字。

此外，許多信用卡會在開設新帳戶並達到最低消費要求時給予歡迎紅利。

梅里克提醒，申請信用卡前記得先瞭解信用卡提供哪些福利，是否確實符合自己的消費習慣。

想要最大限度地利用信用卡紅利，記得確保每個月準時付清信用餘額，否則累積的利息與費用會損耗賺來的福利，「如果你背負龐大的餘額，就不應該用信用卡累積點數。」

3. 開設有歡迎獎勵的活期帳戶

梅里克指出，現在有許多開設新帳戶的獎勵措施，實際上還有現金獎勵，「如果你準備好要開設新活期帳戶，那麼開新帳戶還能獲得一些免費福利時，正是換一家銀行的好時機。」

4. 將現金轉移至高收益的儲蓄帳戶

在當前利息高升的大環境下，正是時候開設一個高收益的儲蓄帳戶，賺到比以往儲蓄帳戶更多的利息，基本上就像是藉由將現金存入儲蓄帳戶來收集「免費資金」，尤其年收益率(APY)高於平均的帳戶更是獲利多多。