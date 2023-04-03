懶人理財 專家教你4招賺到小確幸
天下竟然有白吃的午餐？讓財務顧問克莉斯汀·奧基夫·梅里克(Kristin O'Keeffe Merrick)教你四招簡單的理財方式，宛如天外飛來一筆錢，輕鬆享受理財小確幸。
1. 達成雇主的401(k)配比要求
由雇主贊助的401(k)退休福利計畫經常為對退休帳戶貢獻一定金額的員工提供公司配比方案(Match)，舉例來說，假使員工提撥6%的薪水到退休帳戶，公司可能承諾提撥最多6%的薪水到員工的退休帳戶，這基本上是原本退休儲蓄的兩倍。
梅里克指出：「如果你不貢獻部分薪水到401(k)帳戶，公司就不會提供配比，這樣一來你就會錯過補償金。」
此外，提撥到401(k)的資金免稅，可以減少欠稅。
2. 最大限度利用信用卡紅利
信用卡紅利可以從你原本打算花的錢中賺回現金或其他福利，例如富國銀行(Wells Fargo)的無年費2%返現神卡(Active Cash® Card)，所有符合資格的消費都能獲得2%的現金回饋，而且還不需要年費。
回饋信用卡可讓持卡人在用卡消費時賺取現金回饋、點數、里數等，而這些點數、里數可以兌換抵銷旅遊等花費，現金回饋還能減少信用卡帳單上的數字。
此外，許多信用卡會在開設新帳戶並達到最低消費要求時給予歡迎紅利。
梅里克提醒，申請信用卡前記得先瞭解信用卡提供哪些福利，是否確實符合自己的消費習慣。
想要最大限度地利用信用卡紅利，記得確保每個月準時付清信用餘額，否則累積的利息與費用會損耗賺來的福利，「如果你背負龐大的餘額，就不應該用信用卡累積點數。」
3. 開設有歡迎獎勵的活期帳戶
梅里克指出，現在有許多開設新帳戶的獎勵措施，實際上還有現金獎勵，「如果你準備好要開設新活期帳戶，那麼開新帳戶還能獲得一些免費福利時，正是換一家銀行的好時機。」
4. 將現金轉移至高收益的儲蓄帳戶
在當前利息高升的大環境下，正是時候開設一個高收益的儲蓄帳戶，賺到比以往儲蓄帳戶更多的利息，基本上就像是藉由將現金存入儲蓄帳戶來收集「免費資金」，尤其年收益率(APY)高於平均的帳戶更是獲利多多。
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