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持續升息害你不敢貸款買車？4方法達目標

記者顏伶如／即時報導
供應鏈趨於正常之後，汽車價格維持平穩，但升息因素還是讓買車民眾荷包失血。路透
供應鏈趨於正常之後，汽車價格維持平穩，但升息因素還是讓買車民眾荷包失血。路透

駕駛剛買下的新車離開車廠，感覺奇妙無比，但接下來要面對的是第一筆車貸繳款。對於最近買車的消費者來說，車貸負擔變得沉重，汽車資訊網站艾德門茲(Edmunds)數據顯示，新車買主每月繳交車貸的金額，今年2月間平均已超過1000元，16.8%的增加幅度創下歷年新高，2022年第四季的增加幅度則為15.7%。

國聯邦準備理事會(Federal Reserve)3月22日決策會議通過升息一碼之後，車貸利息將繼續走高。

艾德門茲分析部主任杜魯瑞(Ivan Drury)說：「如此狀況前所未見。」杜魯瑞說，升息速度之快最為讓人意外，過去兩年汽車交易價格平均增加，同一時間還遇到升息，讓消費者受到重大影響。

供應鏈趨於正常之後，汽車價格維持平穩，但升息因素還是讓買車民眾荷包失血。杜魯瑞說，今年2月間新車車貸平均利息已上升到7%，二手車車貸更上升到「可怕的」11.3%。

每月繳交車貸超過1000元，如今開始出現某些痛苦後果。紐約聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of New York)公布的「家庭債務與信用報告」(Household Debt and Credit Report)指出，車貸遲繳超過30天的拖欠( delinquency)案例，過去三季出現增加。

深受升息所苦的買車族，可以參考四大因應之道：

＊提高頭期款(down payment)金額

為了避免高利息，許多消費者紛紛提高頭期款，艾德門茲分統計顯示，2022年第四季購買新車平均頭期款為6780元，二手車平均頭期款為3921元。

＊重新衡量預購(pre-order)計畫

疫情期間供應鏈大塞車，市場上新車數量極少，消費者繳交訂金預購幾個月後才會交車的新車。但後來利息一路飆高，二手車則變得便宜，當初預購計畫可能變得不再划算。

＊若有必要，不妨消費降級(trade down)

財務規畫師費特爾斯(Kassi Fetters)說，如果車貸壓力真的太重，建議把車子賣掉，「改買一輛你真的有能力負擔得起的車子」。

＊注意車商促銷訊息

杜魯瑞說，最新出廠的車輛可能優惠不多，去年車款則可能較有促銷空間，消費者可以挑選能力範圍之內的利息條件，「我們終於開始看到越來越多且越來越多普遍的促銷」。

升息 汽車 二手車

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