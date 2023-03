持續升息害你不敢貸款買車？4方法達目標

供應鏈趨於正常之後,汽車價格維持平穩,但升息因素還是讓買車民眾荷包失血。路透

駕駛剛買下的新車離開車廠,感覺奇妙無比,但接下來要面對的是第一筆車貸繳款。對於最近買車的消費者來說,車貸負擔變得沉重,汽車 資訊網站艾德門茲(Edmunds)數據顯示,新車買主每月繳交車貸的金額,今年2月間平均已超過1000元,16.8%的增加幅度創下歷年新高,2022年第四季的增加幅度則為15.7%。

國聯邦準備理事會(Federal Reserve)3月22日決策會議通過升息 一碼之後,車貸利息將繼續走高。

艾德門茲分析部主任杜魯瑞(Ivan Drury)說:「如此狀況前所未見。」杜魯瑞說,升息速度之快最為讓人意外,過去兩年汽車交易價格平均增加,同一時間還遇到升息,讓消費者受到重大影響。

供應鏈趨於正常之後,汽車價格維持平穩,但升息因素還是讓買車民眾荷包失血。杜魯瑞說,今年2月間新車車貸平均利息已上升到7%,二手車 車貸更上升到「可怕的」11.3%。

每月繳交車貸超過1000元,如今開始出現某些痛苦後果。紐約聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of New York)公布的「家庭債務與信用報告」(Household Debt and Credit Report)指出,車貸遲繳超過30天的拖欠( delinquency)案例,過去三季出現增加。

深受升息所苦的買車族,可以參考四大因應之道:

*提高頭期款(down payment)金額

為了避免高利息,許多消費者紛紛提高頭期款,艾德門茲分統計顯示,2022年第四季購買新車平均頭期款為6780元,二手車平均頭期款為3921元。

*重新衡量預購(pre-order)計畫

疫情期間供應鏈大塞車,市場上新車數量極少,消費者繳交訂金預購幾個月後才會交車的新車。但後來利息一路飆高,二手車則變得便宜,當初預購計畫可能變得不再划算。

*若有必要,不妨消費降級(trade down)

財務規畫師費特爾斯(Kassi Fetters)說,如果車貸壓力真的太重,建議把車子賣掉,「改買一輛你真的有能力負擔得起的車子」。

*注意車商促銷訊息

杜魯瑞說,最新出廠的車輛可能優惠不多,去年車款則可能較有促銷空間,消費者可以挑選能力範圍之內的利息條件,「我們終於開始看到越來越多且越來越多普遍的促銷」。