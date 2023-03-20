一旦喪失醫療補助計畫 如何購買適合自己的保險

「白卡」的「醫療補助計畫」(Medicaid)即將啟動排除不合資格被保險人的措施，如何購買適合的保險是門學問。Getty Images

俗稱「白卡」的「醫療補助計畫 」(Medicaid)即將啟動排除不合資格被保險人的措施，預計800萬人將失去州健康保險，並踏進不熟悉的健保市場。

各州將依據收入基準，剔除政府挹注的健保計畫，這項措施在新冠肺炎開始後暫停實施。各州落實的時間點不同，但所有州政府都提供被除名對象購買新健保的補貼，部分州甚至會協助配對被保險人及其適合的保險計畫。

在選擇多樣且補助各異的民間保險市場，如何購買適合的保險是門學問，美聯社訪問專家，彙整以下問答。

醫療補助計畫為何終止？

全美約有8500萬人受惠政府資助的醫療補助計畫，其中大多數為低收入戶。

疫情之初，聯邦政府禁止各州排除不符合資格的醫療補助計畫被保險人，此禁令春季結束。

各州已檢查被保險人是否符合計畫承保資格，亞利桑納州、阿肯色州和愛達荷州預計4月起通知不符合資格者，其他州可能在5月到7月進行。

聯邦官員預估，逾800萬人將因收入水準改變而喪失白卡。

如何買新保險？

不符合白卡資格的民眾，可轉向俗稱「歐記健保 」(Obamacare)的「可負擔健保法」(ACA)市場平台獲得醫療保險 ，有些方案每個月保費不到10元，但ACA市場平台提供的健保計畫與白卡差別極大，民眾自掏腰包的開銷與自付額通常高出許多。

無論是哪種健保，費用總是首要考量，若購買州保險市場的保險，通常可獲得依收入畫分的補助，這些補助受疫情影響都有增加。

西維州健保協調計畫主任史密斯(Jeremy Smith)說，人們沒想到能夠獲得這項協助，「大多數人享有每月0元起的計畫」。

白卡與私人保險的承保差異？

私人保險與白卡存在諸多差異，部分市售保險的自付額很高，被保險人必須先付。

史密斯提醒，消費者必須先了解自付額等其他應付項目在簽署相關保險計畫。

個人保險區別醫院與醫生，在承保單位之外的醫療機構看病，承保內容可能較少，消費者必須了解新計畫涵蓋幾次定期就診與醫療次數。

個人保險的保障也可能較多，許多醫生不看醫療補助計畫的患者，州也會限制處方藥。

非營利健康政策研究機構「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)的醫療補助計畫專家珍妮佛‧托爾伯特(Jennifer Tolbert)說，「部分人或能在市場上獲得更好的特定服務。」