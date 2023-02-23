退休後住哪裡？最常幻滅的3個美夢

一旦決定搬家與孩子同住，請記住他們已經有了自己的作息時間表。取自pexels

當談到退休 後要住在甚麼地方的時候，人們常常不顧現實、陷入幻想。在做出搬家決定前，最好先確定這些變化是夢想、現實和人生願景的完美結合。

當考量所有因素時，除了天氣、便利的設施、與朋友的距離之外，盡量找到最完美的折衷點。

但面對眾多的選擇，要如何做出決定？首先考慮個人願景以及實際的需求，因為所有宣稱「最佳退休地點」的選項中，沒有一個可以涵蓋個人的好惡。此外，還需要考慮所有的現實和財務。

以下是讓許多剛退休人士失望的三個不切實際的夢想：

1. 住在孩子附近

退休後終於有時間享受家庭時光了，許多人會想為孩子提供幫助並多參與他們的生活。最重要的是，如果有了孫輩，會更渴望能含飴弄孫，甚至將傳承自上一代的東西教授給他們。

在打算出售自己房子並尋找孩子住處附近房屋前，需要與孩子進行一些深度的對話，彼此排出時間進行認真的交談。這個重要的對話是為了讓父母能更多地瞭解孩子的生活，並瞭解什麼對他們真正有幫助。

對話內容可能包括：孩子和他的家人如何讓父母融入他們的生活？孩子與他的家人想讓父母更頻繁地出現嗎？他們是否擔心與父母在一起要花費的時間和精力？ 還是最終得照顧父母？或許父母們現在還很健康，但他們可能會想到這些問題。

然後，身為父母的可以問自己是否喜歡孩子住家的環境，如果他們不在時，你是否願意搬到那裡。社區是否合適年長者居住？天氣如何？有何休閒活動？

一旦決定搬家，在你到達孩子住家前，請記住他們已經有了自己的作息時間表。 當你到達時，最好能過著有他們也好、沒有他們也罷的生活。通常搬進子女家裡後，只關注家中事務的退休人士往往會在10年後感到迷惘，因為每天看到自己一手帶大的孫兒成為只喜歡與朋友在一起的青少年。如果他們因為上大學而離家，你會更少見到他們。

預防萬一，最好為日後可能的變化做好準備。孩子工作調動、換工作、公司合併或任何其他改變生活的事件，都可能導致孩子與家人需要搬遷。身為父母者會覺得自己別無選擇，只能再次跟隨他們搬家嗎？或者想留在原地，因為已經建立起能夠獨立生活的社區關係？

有個實際的例子是，某對夫婦在亞利桑納州購買了一套公寓，他們計畫在一年後退休，並在退休後享受與子女和孫輩共度的生活。沒想到退休搬家三個月後，女婿因為工作需舉家遷往加州；這對夫婦再度獨居，正在考慮是否要再次搬家。

喜歡在某個地方度假，並代表它是理想的養老地點。取自pexels

2. 搬到最喜歡的度假區

度假是擺脫日常生活的自由時光，夢想在最喜歡的度假勝地退休不難。但在確定地點之前，最好比平時停留更長時間。先租個房子待一個月、一季或一年，以在地人的身份探索該地區。

不要忘記季節因素，在決定購屋前，最好在湖邊度過一個冬天或在滑雪勝地度過一個夏天。

僅是喜歡在某個地方度假，並代表它是理想的養老地點。許多人二度搬家是因為他們以為自己知道想要什麼，而且搬家很貴。搬家公司搬家1,200英里的平均費用為4,000美元。

另一個真實案例是，某對夫婦沒有經過深思熟慮就迅速決定賣掉房子，交易一完成，就搬去了佛羅里達，並在他們曾聽度假的地區購買了一套公寓。後來他們房子坐落於出租區，而不是住宅區，所以交朋友很困難，周邊服務也很有限。一年後，他們搬到另一個地區，再次付出搬家費和房地產仲介費。

雖然考慮搬家的情感和個人因素很重要，但稅收等成本也值得三思。如果居住地為另外一個州，要考慮車子重新註冊的規費和更新相關文件等費用。先瞭解要搬遷地區的成本，以免出現意外。

如果搬家是為了沉浸在異國文化中，需多考慮現實面的問題。取自pexels

3. 穿過邊境定居異國

異國的草原總是看起來更鮮綠…無論考慮的是加拿大 、墨西哥、歐洲還是其他地區。在退休的興奮情緒中，許多人只想像著美好的畫面，而不是國際旅行的現實面。

如果搬家是為了沉浸在異國文化中，請瞭解許多吸引你的地方同樣也會吸引其他美國人。好的部分是，可以結識與你有相同背景的人；但是如果總是和「老鄉」聚在一起，與同化的外國人相比，便不容易被視為當地人。

另一個問題是居留權，瞭解如何在一個國家長期生活十分重要，最好查看簽證流程。某些國家可能會、也可能不會讓美國公民輕易地移民。例如，加拿大最近便禁止外國人在兩年內購買房產。

生活成本是居住在美國以外國家的吸引力之一，但還有其他財務考量因素。佛蒙特州理財規劃師馬歇爾(Malissa Marshall)說，退休收入除了100%要在美國繳稅外，也許在搬往的國家(地區)也要對你徵稅。她說，稅收有時可能高於預期，抵消了較低的生活成本。

最後是醫療保險 的問題，如果在國外居住期間未支付醫療保險費的話，當返回美國，Medicare保險費將會被調高。Medicare也會對未支付的月份收取罰款，即使你在海外時有醫療保險。

牢記以上幾點，退休地點的現實和想像就會更加清晰。在考慮每一種可能性時，隨時調整夢想並做出取捨，認清每一種選擇後的實際成本，將使退休生活更符合想像中的畫面。