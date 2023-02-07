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度假兼投資 維吉尼亞州史密斯山湖房市熱度不減

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
維吉尼亞州中部的史密斯山湖最近被評為投資第二棟房子的最佳目的地之一。Getty Images
維吉尼亞州中部的史密斯山湖最近被評為投資第二棟房子的最佳目的地之一。Getty Images

維吉尼亞以其迷人的小鎮、眾多釀酒廠和歷史地標而聞名，但這裡也擁有壯觀的湖泊，吸引著遠近的度假者。一個典型的例子是，根據度假租屋網站Evolve的說法，維吉尼亞州中部的史密斯山湖(Smith Mountain Lake)最近被評為投資第二棟房子的最佳目的地之一，排名高於賓州的波科諾湖(Pocono Lake)和密蘇里州的歐札克湖(Lake of the Ozarks)等其他更知名的地點。

人工建造的史密斯山湖被暱稱為「藍嶺山脈的明珠」和「美東的太浩湖」，擁有500英里長、風景秀麗的水岸線和20餘座島嶼。湖寬橫跨40英里，是維吉尼亞州第二大水域，全年都可從事休閒活動，無論是水上運動、健行、划船、游泳、釣魚還是打高爾夫球，都吸引著喜愛水上活動、戶外探險的遊客。

Long & Foster房地產經紀人布拉特(Brenda Fichtner Bratt)說，史密斯山湖讓人一到這裡就有賓至如歸的感覺。他說，儘管全美經濟景氣不佳，但當地房地產市場依然強勁。根據Evolve的資料，上市價格中位數為462,772元，房屋資本回報率為5.1%，加上估計每年33,692元的租金收入，使該地區成為全美表現最好的度假租屋市場之一。

布拉特補充說，獨棟房屋、康斗和聯排屋全年都能出租，因為與鄰近各州相比，這裡的氣候相對溫和；此外，對購置第二棟房屋買家的另一個吸引力是稅收。布拉特說，自己的多數客戶來自維吉尼亞州北部、新澤西州、賓州、加州、紐約州和其他房地產稅要高得多的州；考量這裡的稅收和房價，客戶在享受悠閒的湖畔度假生活時，還有更多額外的好處。”

除了有各式的水上活動，史密斯山湖有吸引了許多釣客，該湖北面與史密斯山湖州立公園接壤，公園占地1,500英畝，擁有美麗的水岸、沙灘、健行步道、野餐區和圓形劇場。高爾夫球愛好者可以使用五個球場練習揮桿，包括知名設計師羅伯特瓊斯(Robert Trent Jones)設計的高球俱樂部Mariners Landing。

布拉特也注意到許多買家經常搜尋高爾夫球場周圍的區域。她說，The Water's Edge、The Waterfront和Mariners Landing 是非常受歡迎的社區，可以在欣賞美麗的湖山景色的同時享受揮桿樂趣。

 史密斯山湖地區其他受歡迎的購屋地點包括The Boardwalk，這是一個優雅且風景優美的新英格蘭風格社區，擁有配備度假設施的中等和豪華湖濱住宅； Waverly是一個高級的海濱社區，提供隱私和迷人的湖景，房價通常在百萬以上。

維吉尼亞州 房地產 賓州

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