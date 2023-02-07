度假兼投資 維吉尼亞州史密斯山湖房市熱度不減
維吉尼亞以其迷人的小鎮、眾多釀酒廠和歷史地標而聞名，但這裡也擁有壯觀的湖泊，吸引著遠近的度假者。一個典型的例子是，根據度假租屋網站Evolve的說法，維吉尼亞州中部的史密斯山湖(Smith Mountain Lake)最近被評為投資第二棟房子的最佳目的地之一，排名高於賓州的波科諾湖(Pocono Lake)和密蘇里州的歐札克湖(Lake of the Ozarks)等其他更知名的地點。
人工建造的史密斯山湖被暱稱為「藍嶺山脈的明珠」和「美東的太浩湖」，擁有500英里長、風景秀麗的水岸線和20餘座島嶼。湖寬橫跨40英里，是維吉尼亞州第二大水域，全年都可從事休閒活動，無論是水上運動、健行、划船、游泳、釣魚還是打高爾夫球，都吸引著喜愛水上活動、戶外探險的遊客。
Long & Foster房地產經紀人布拉特(Brenda Fichtner Bratt)說，史密斯山湖讓人一到這裡就有賓至如歸的感覺。他說，儘管全美經濟景氣不佳，但當地房地產市場依然強勁。根據Evolve的資料，上市價格中位數為462,772元，房屋資本回報率為5.1%，加上估計每年33,692元的租金收入，使該地區成為全美表現最好的度假租屋市場之一。
布拉特補充說，獨棟房屋、康斗和聯排屋全年都能出租，因為與鄰近各州相比，這裡的氣候相對溫和；此外，對購置第二棟房屋買家的另一個吸引力是稅收。布拉特說，自己的多數客戶來自維吉尼亞州北部、新澤西州、賓州、加州、紐約州和其他房地產稅要高得多的州；考量這裡的稅收和房價，客戶在享受悠閒的湖畔度假生活時，還有更多額外的好處。”
除了有各式的水上活動，史密斯山湖有吸引了許多釣客，該湖北面與史密斯山湖州立公園接壤，公園占地1,500英畝，擁有美麗的水岸、沙灘、健行步道、野餐區和圓形劇場。高爾夫球愛好者可以使用五個球場練習揮桿，包括知名設計師羅伯特瓊斯(Robert Trent Jones)設計的高球俱樂部Mariners Landing。
布拉特也注意到許多買家經常搜尋高爾夫球場周圍的區域。她說，The Water's Edge、The Waterfront和Mariners Landing 是非常受歡迎的社區，可以在欣賞美麗的湖山景色的同時享受揮桿樂趣。
史密斯山湖地區其他受歡迎的購屋地點包括The Boardwalk，這是一個優雅且風景優美的新英格蘭風格社區，擁有配備度假設施的中等和豪華湖濱住宅； Waverly是一個高級的海濱社區，提供隱私和迷人的湖景，房價通常在百萬以上。
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