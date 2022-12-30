報稅時記住…這12種被動收入不必繳稅

賺取被動收入方式很多，絕大多數都要繳稅，但有12種被動收入則不需要繳稅。取自pexels

被動收入(passive income)定義為不需多花時間精力，不需要照看，即可自動獲得收入。賺取被動收入方式很多，絕大多數都要繳稅。專家分析，12種被動收入則不需要繳稅：

唯一投資收入可以免稅，就是購買市府債券。通常市府債券可免聯邦稅，民眾向居住所在地購買市府債券，一般來說可以獲得州稅抵扣。不過，如果適用資本利得(capital gains)，則必須繳稅。

．繼承

繼承並不必煩惱聯邦稅，不管金額多高。在某些情況下，已故者必須負擔遺產稅(estate tax)，受益人卻不必。全美有六州對受益人徵收繼承稅(inheritance tax)，因此受益人最好先行確認。

．人壽保險 賠償金(life insurance proceeds)

受益人在被保險人死亡後領取人壽保險賠償金，並不必繳所得稅，即使收到100萬元以上的巨額保險金也一樣。但如果變賣人壽保險保單，所得則可能全部都要繳稅，或者某部份必須繳稅。

．殘障保險賠償金

某些情況下，殘障保險賠償金可能被視為應稅收入。但如果民眾繳付所有健康保險卻意外保險保費，後來收到的殘障保險賠償金就會被視為應稅收入。

．禮物

贈予者如果在2023年裡超過每人每年1萬7000元的送禮額度，就必須繳稅，但對於收禮者來說則不必因為收禮而繳稅。

．贍養費(alimony)

根據2019年上路的稅法規定，提供贍養費的一方不再能夠抵稅，收到贍養費的一方則不再需要為收到金額繳稅。不過，包括加州在內的某些州，還是會對收到贍養費的一方收取所得稅。

．兒女撫養費(child support)

提供兒女撫養費的一方不能抵稅，收到兒女撫養費的一方也不必為收到金額繳所得稅。

．羅斯個人退休帳戶(Roth IRA)提款

只要提款符合規定，利息所得或資本利得通常不必繳所得稅，例如持有帳戶至少五年以上，帳戶持有人年齡屆滿59歲半。

．災難慰問金(disaster mitigation payment)

州政府或地方政府在發生災難時發放給民眾的慰問金，並不列為應稅收入。

．符合資格的撫養費用報銷

符合資格的撫養費用可以抵稅，雇主提供的撫養補助金也不必繳所得稅。

．符合規定的醫療儲存帳戶(health savings account，HSA)分配

個人退休帳戶(individual retirement account，IRA)持有人可以限定一次把帳戶存款轉入醫療儲存帳戶，轉帳不必繳稅。

．免收個人所得稅的州

全美有八州州政府免收個人所得稅，包括阿拉斯加州 、南達科他州、內華達州、佛羅里達州、德州、懷俄明州、華盛頓州、田納西州。但住在這八州的民眾還是要交聯邦所得稅。