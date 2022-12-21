無現金時代…下載這4個App 出門不怕沒帶錢包

無現金時代來臨，手機下載第三方支付應用程式，就可搞定生活中大部分的消費支出。Getty Images

許多人可能已發現，不知從何時開始自己的皮夾裡，有多少現金已不重要，有幾張銀行卡、信用卡 ，甚至是手機 裡下載的第三方支付應用程式 (App )，就可搞定生活中大部分的消費支出。

甚麼是第三方支付應用程式？就是從手機下載App，綁定銀行帳戶或信用卡，便可在實體商店、線上購物網站消費、付款，也可將錢轉到綁定的其他銀行帳戶，或是透過手機電話、電子郵件等資訊，轉帳給其他聯絡人。每個App的功能特點不同，支援的貨幣、地區也不同。

根據理財生活網站aifian的報導，美國常見的第三方支付平台有Venmo、Paypal、Zelle、WorldRemit等4家，以下為各個App簡介以及優缺點：

Venmo

免費的第三方支付工具，兼具轉帳及社交功能，不同銀行帳戶都可透過Venmo收款、轉帳，不論是轉帳給其他Venmo用戶，或是透過Venmo進行購物付款都可以。社交功能包含加好友、留言，用戶在轉帳時可以發送訊息等。

優點：免費跨行轉帳，只要輸入手機號碼或電子郵件就可以輕鬆轉帳。從Venmo帳戶提款至銀行帳戶只需一個工作天；若有急需，也可支付1%手續費在30分鐘內快速到帳。兼具社交功能，與他人互動留言，不須切換App。若轉帳付款人數大於一人，會自動平均計算每人所需支付金額，對各自付款人寄出轉帳要求。

缺點：信用卡轉帳，手續費3%。未完成身分驗證，一周最高支付限額為$299.99；完成身份驗證總付款限額為$2,999.99。未完成身分認證，一周提款限額不超過 $2,999.99；已認證的帳戶可提現$19,999.99，單筆最多提現$2,999.99。轉帳後不可撤銷。

Vermo。取自Apple Store

Paypal

全球通用、安全、方便的第三方支付工具，用戶數超過2億，操作簡單只須手機號碼或電子郵件地址、設定密碼即可進行轉帳。Paypal擁有先進的加密技術保障資訊安全，並對交易進行監控，如在過程中遇上問題，可尋求客服協助處理。支援iOS、Android手機版及線上版，還提供交易活動紀錄，用戶可清楚追蹤每一筆款項進出。

優點：免費轉帳，只需輸入電子郵件和密碼即可立刻匯款。全球200多個國家通用，支援26種以上國際貨幣。單次轉帳限額為$10,000，無單周限額，可寄送買家付款請求，買賣更透明；支援「自動付款」功能，可設定每月、定期定額、分期付款帳單，付款更多元。

缺點：直接使用信用卡付款，需支付2.9%+0.3美元手續費，未經過認證用戶每天僅可提領$500，單月最高$3,500。轉帳錯誤難以追回。

PayPal。取自Apple Store

Zelle

美國境內的第三方支付工具，目前支援947間銀行和金融機構，只要雙方都有Zelle帳戶，輸入電話號碼、電子郵件即可轉帳付款，只需幾分鐘時間，款項就會直接存進銀行帳戶，且不用手續費，非常方便快速。主要功能都可透過網路、某些銀行App或Zelle App處理，不須另下載其它工具。

優點：全美近千家銀行及金融機構廣泛使用，轉帳迅速，只需幾分鐘，且無需手續費。

缺點：僅適用於美國國內銀行，不接受國際卡、不接受其他貨幣。

Zelle。取自Apple Store

WorldRemit

和PayPal一樣是個國際匯款平台，支援超過50個國家/地區的用戶，可向140多個國家/地區匯款。與其他平台不同的是，可用信用卡進行付款，款項會直接存入收款人銀行戶頭，亦可在超過30,000多個代理商地點中任何一處提取。

優點：使用容易上手，5分鐘內即可完成首次註冊、第一筆匯款可提領現金。WorldRemit 錢包轉帳即時。

缺點：需要身份證明文件。沒有即時客戶服務：任何問題需上網填表單或打電話咨詢。匯率不一致，取決於收款的貨幣和目的地國家。