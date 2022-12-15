新的一年讓財務更健康 照著專家6個建議做

新的一年即將來臨，現在是開始規畫未來財務的好時機。取自pexels

新的一年即將來臨，有沒有想過未來的財務規畫？如果沒有，現在是開始的好時機。根據理財網站GOBankingRates最近的一項調查，超過27%的美國成年人表示，儲蓄 更多錢是他們2023年的首要財務目標，有23%的人計劃擺脫債務，另外有23%的人希望賺更多的錢。

該採取哪些步驟來實現明年的財務目標？如果希望在新的一年讓自己的財務狀況步入正軌，以下是理財專家的幾點建議，有些雖是老生常談，但仍值得一再提醒：

1. 設定儲蓄目標

希望為明年的大筆支出存下足夠的錢？GOBankingRates的調查發現，超過40%的成年人計劃在2023年購買汽車，超過26%的人希望能有一個豪華假期，約24%的人有購屋打算。

但是，為了達到儲蓄的目標，必須訂出預算，CFP和Childfree Wealth的創始人席格蒙(Jay Zigmont)說，制定預算並堅持一整年，可以保持儲蓄習慣並避免超支。

席格蒙說，無論是遵循把錢裝入信封的現金填充 (cash-stuffing) 法、使用理財應用程式，或只是把它寫在紙上，這並不重要，只要每個月對金錢有計劃。即使第一個月不是那麼順利，但關鍵是要堅持下去、不斷改進。

2. 還清高利息借貸

許多金融專家會說，並非所有借貸都是不好的，但高利息債務卻會迅速為個人帶給財務壓力。根據 GOBankingRates 網站的調查，超過31%的美國成年人信用卡債務超過1000美元。

還清卡債才能讓人自由地投資 、儲蓄和花錢，首先了解借貸的所有條件和條款，會計師特索 (Tatiana Tsoir) 說，在考慮任何新的借貸之前，也要先養成這個習慣。

特索表示，許多人不瞭解他們的信用卡、銀行帳戶、貸款或現金墊款的條款，她說，知道你會讓自己陷入什麼景況，以及它是否有益或損害你的財務狀況。

3. 建立退休 帳戶

財富顧問賈西亞 (Samantha Garcia) 問，你是否有401（k）帳戶？或是會定期將錢存入401(k)？如果沒有，你會開始建立個人退休帳戶 (IRA) 嗎？賈西亞說，現在開始在退休帳戶存錢，總比退休後再懊悔好；即使一開始只能存少許的錢，盡早開始可以享受複利帶來的好處。

4. 準備應急基金

特索說，每個人都需要知道自己是否能支付醫療和生活費用，在緊急情況或失業的情況下，有足夠的錢嗎？

GOBankingRates的調查發現，在今年遇到財務緊急情況的人中，有超過22%不得不用信用卡支付，另有11%的人從朋友或家人那裡借錢來應急。考量未來的經濟情勢，特索說，最好將建立應急基金作為 2023 年的第一優先的財務目標。

雖然許多理財專家建議要存有六個月的生活費用，但如果這對你來說不現實，從500元或 1000元開始都可以，只要每個月都有錢存入應急基金，就朝著正確的方向前進了。

5. 儘早準備2022年納稅申報表

財富管理顧問馬克亨利 (Mark Henry) 說，不要等到3月才開始準備2022年的納稅申報表，儘快與你的會計師聯繫，看看自己今年賺了多少錢、繳了多少稅以及可以扣除多少。

這對於企業主或自雇自由工作者尤其重要，亨利表示，你可能會發現需要再補繳稅款，或者要在年底前增加慈善捐款來節稅。

6. 考慮進行羅斯轉換

亨利說，如果有一個傳統的IRA，今年可能會因為市場的動盪而賠錢，在這種情況下，可考慮進行羅斯轉換，這樣當市場反彈時，收益便不必納稅了。

亨利解釋說，羅斯轉換是指民眾從尚未納稅的傳統IRA或401（k）中取出資金，在支付應稅轉移數額的所得稅後，將錢轉到羅斯帳戶，之後便可享投資利潤免稅、投資可無限制複利成長等優惠直到退休。