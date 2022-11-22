讓效益最大化…領社安金支票該做的8件事

年長者對社安金支票該做的八件事，把這筆收入的效益最大化。Getty Images

聯邦勞工部 統計，65歲以上退休 民眾在2016年至2020年間，平均每月在食品、住房、交通、醫療保健等必要花費上的開銷約為4066元，但每月獲發的社安金 平均僅僅1619.67元，單純只靠這筆收入很難安享晚年；MSN新聞網整理了針對社安金支票該做的八件事，讓你把這筆收入的效益最大化。

1. 不要太快申領：對於剛滿62歲、初次申領社安金支票的人而言，如果不是急著要用錢、有其他收入或積蓄來維持生活，最好等到70歲再申領，因為等的愈久，每個月拿到的錢就愈多。

2. 查一下過去的收入申報資料：社安金支票的金額是根據退休前收入最高的35年做計算，但任何紀錄都有出錯或遺漏的可能，如果社安局的收入紀錄真的出了紕漏，每個月能領到的金額就有大幅縮水的可能；如果對申報紀錄有任何疑義，可電洽1-800-772-1213聯繫社安局。

3. 編列預算：理財顧問公司Empyrion Wealth Management創辦人金柏莉．福斯(Kimberly Foss)表示，花錢之前一定要先編列預算，評估房租、食物、醫療、債務及各式各樣必要開銷，再本於預期收入和收入來源做妥善的分配規劃。

4. 賺多少錢控制一下：在2022年尚未達到完全退休年齡、收入1萬9650元以上者，收入每增加2元，社安金額就會減少1元；2021年達完全退休年齡者，5萬520元以上的收入每增加3元，社安金也會減少1元。

5. 好好分配開銷：據聯邦勞工部統計，65歲以上人口平均每年在房租上花1萬7472元、食物開銷約6599元、水電瓦斯3810元；Dedicated Financial Services的執行長海德查克(Leonard Hayduchok)指出，過去怎麼分配薪水的，現在就要怎麼分配社安金，如果可能的話，應以一年社安金收入的60%至70%支付上述費用。

6. 用社安金支付醫療費：65歲以上人口平均每年在醫療費用上支出6833元，雖然具體數額會因為所居住的州或購買的商業保險而有不同，但好好規畫如何用社安金支付對老年生活而言最重要的醫療支出至關重要。

7. 存起來：理財顧問公司Prosperity Financial Group指出，每個月最好保留約10%至20%的社安金當作儲蓄，以應對各種可能發生的意外狀況，一年下來應至少存到1825.91元，直到手上有大約6至9個月的緊急預備存款；如果這個數字難以達到，可能需要考慮用其他收入讓自己的退休生活能夠獲得經濟保障。

8. 為孩子們打算：如果有年紀低於18歲、年紀介於18至19歲但就讀12年級以下，或18歲以上但年滿18歲以前就有身障的退休人士，可以為孩子們申請申領自己最多50%的社安金；即便將來自己過世，孩子也能繼續支領自己最多75%的社安金，不用擔心孩子在自己身後陷入困境。