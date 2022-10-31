我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴西總統決選 回鍋魯拉不受貪汙罪影響 險勝波索納洛

通膨高漲、禽流感導致火雞短缺 今年感恩節大餐變貴

Medicare開放參加期 4點評估是否調整健保計畫

編譯孫梁／即時報導
每年10月15日至12月7日之間，俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險(Medicare)參加民眾可以更改計畫，新計畫於新年元旦生效。Getty Images
每年10月15日至12月7日之間，俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險(Medicare)參加民眾可以更改計畫，新計畫於新年元旦生效。Getty Images

聯邦醫療計畫(Medicare)一年一度的開放參加期已在10月15日開始，將持續到12月7日，已經參加和符合參加資格的人應當記住。多數已參加的人在這一期間可調整自己的健保計畫，這是一年當中唯一的調整機會。準備調整改變計畫的人要注意以下四點。

一、自己的需求

人的健康一年內會有很大變化，會影響到所需的保險種類和計畫，因此要評估最新出現的健康狀況，查看現有的保險計畫承保哪些必須的治療。

還要考慮預算，基本的Medicare計畫有固定的保費和自付額(deductibles)，即使自付額交滿後，也還要交共付額(co-pay)。經常看醫生的人如果選擇基本Medicare計畫，可能自己要繳很多費用。因此有繳費限額的Medicare優勢計畫(Advantage)，可能會是更明智的選擇。

Medicare優勢計畫的承保與基本Medicare計畫一樣，是通過各類健保公司提供，但不同的公司有不同的限制性規定，包括對系統外醫生選擇的限制。

二、注意2023年的變化

政府每年都對Medicare的費用和承保範圍做出小幅調整，了解後就可知道調整是否包括自己的保險計畫，以免今後在收到帳單時感到意外。

2023年較大的變化包括：為符合條件的人提供肺癌篩檢；為腎移植的人提供更多的免疫抑制藥；更改新參加者的開始日期，以及Medicare計畫B的保費降低。

計畫B的保費2023年將從170.1元調降為164.9元，自付額從233元降至226元。

三、比較和選擇

對適合自己的所有Medicare計畫進行比較，可在Medicare網站選擇，選擇不能只根據價格和承保範圍，考慮的因素包括：保費、自付額和共付額的費用問題；承保範圍；處方藥的承保範圍；與其他已有的保險計畫是否承接匹配，以及首選醫生是否在計畫的範圍內。

四、拓寬選擇

基本Medicare計畫有很多地方需要自費，如不承保牙醫、視力和助聽器，因此年長者或可考慮Medicare優勢計畫，或是其他補充保險。

保險 保費 健保

上一則

好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷

下一則

冷天吃辣最過癮 營養專家：這6款辣醬可安心食用

延伸閱讀

齊默爾曼挺針灸法 法拉盛辦公室開幕

齊默爾曼挺針灸法 法拉盛辦公室開幕
Humana 惠安納健康保險　提供優質醫療保險服務

Humana 惠安納健康保險　提供優質醫療保險服務
紅藍卡2023費用變動 PartA漲PartB降

紅藍卡2023費用變動 PartA漲PartB降
2023年度健保計劃開始申請　詹翠芬事務所一週上班七天為顧客定制合宜保險

2023年度健保計劃開始申請　詹翠芬事務所一週上班七天為顧客定制合宜保險

熱門新聞

不論是為了方便、或是懶得清洗新鮮的食物，冷凍食品越來越受到民眾青睞。取自pexels

這7種食物 大廚都說別買冷凍過的

2022-10-25 10:27
注意日常生活中喝的飲料，避免危害健康。取自pexels

你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們

2022-10-28 10:33
退休族每月可領取社安金的最高金額為4194元，能否拿到取決於三大關鍵因素。Getty Images

想每月領取最高金額社安金4194元 有3大關鍵要素

2022-10-28 10:34
豪華觀景列車「落磯山登山者號」秋季和春季優惠即將截止。取自Rocky Mountaineer網站

豪華列車洛磯山登山者號 淡季促銷優惠10月底截止

2022-10-28 10:41
每年10月15日至12月7日之間，俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險(Medicare)參加民眾可以更改計畫，新計畫於新年元旦生效。Getty Images

紅藍卡開放登記期展開 2023年有哪些新項目

2022-10-24 10:20
年底接近，納稅人也到了思考如何為2022年所得稅申報時節稅，甚至讓未來幾年也能省錢的辦法。取自pexels

報稅時可以節稅 未來還能省錢的7種方法

2022-10-26 10:22

超人氣

更多 >
金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手

金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手
梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了

梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了
傳鄭州富士康黨委書記發文：無力獨自支撐 默許員工自行回家

傳鄭州富士康黨委書記發文：無力獨自支撐 默許員工自行回家
受困男錄下梨泰院慘況...32秒影片盡尖叫 嬌小女漸沒氣

受困男錄下梨泰院慘況...32秒影片盡尖叫 嬌小女漸沒氣
周杰倫首曝昆凌扒衣脫了私照 網驚呆：會多1胎

周杰倫首曝昆凌扒衣脫了私照 網驚呆：會多1胎