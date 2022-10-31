Medicare開放參加期 4點評估是否調整健保計畫

每年10月15日至12月7日之間，俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險(Medicare)參加民眾可以更改計畫，新計畫於新年元旦生效。Getty Images

聯邦醫療計畫(Medicare)一年一度的開放參加期已在10月15日開始，將持續到12月7日，已經參加和符合參加資格的人應當記住。多數已參加的人在這一期間可調整自己的健保 計畫，這是一年當中唯一的調整機會。準備調整改變計畫的人要注意以下四點。

一、自己的需求

人的健康一年內會有很大變化，會影響到所需的保險 種類和計畫，因此要評估最新出現的健康狀況，查看現有的保險計畫承保哪些必須的治療。

還要考慮預算，基本的Medicare計畫有固定的保費 和自付額(deductibles)，即使自付額交滿後，也還要交共付額(co-pay)。經常看醫生的人如果選擇基本Medicare計畫，可能自己要繳很多費用。因此有繳費限額的Medicare優勢計畫(Advantage)，可能會是更明智的選擇。

Medicare優勢計畫的承保與基本Medicare計畫一樣，是通過各類健保公司提供，但不同的公司有不同的限制性規定，包括對系統外醫生選擇的限制。

二、注意2023年的變化

政府每年都對Medicare的費用和承保範圍做出小幅調整，了解後就可知道調整是否包括自己的保險計畫，以免今後在收到帳單時感到意外。

2023年較大的變化包括：為符合條件的人提供肺癌篩檢；為腎移植的人提供更多的免疫抑制藥；更改新參加者的開始日期，以及Medicare計畫B的保費降低。

計畫B的保費2023年將從170.1元調降為164.9元，自付額從233元降至226元。

三、比較和選擇

對適合自己的所有Medicare計畫進行比較，可在Medicare網站選擇，選擇不能只根據價格和承保範圍，考慮的因素包括：保費、自付額和共付額的費用問題；承保範圍；處方藥的承保範圍；與其他已有的保險計畫是否承接匹配，以及首選醫生是否在計畫的範圍內。

四、拓寬選擇

基本Medicare計畫有很多地方需要自費，如不承保牙醫、視力和助聽器，因此年長者或可考慮Medicare優勢計畫，或是其他補充保險。