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購買利率9.62%的抗通膨儲蓄債券 只剩最後8天

記者顏伶如、周靜芝 / 即時報導
在股市大跌且通膨一路走高之際，抗通膨儲蓄債券不失為安穩的存款管道。Getty Images
在股市大跌且通膨一路走高之際，抗通膨儲蓄債券不失為安穩的存款管道。Getty Images

聯邦政府推出的抗通膨儲蓄債券，在股市大跌且通膨一路走高之際，不失為安穩的存款管道。

目前I系列儲蓄債券(Series I savings bond，又稱I-Bond)利率為9.62%，隨著9月CPI數據，市場預估即將在11月公布的I-Bond新利率將在6.47%上下。手邊有閒錢的民眾不妨把握11月前最後8天上車，鎖住目前較高的利率，未來一年收益還是頗為可觀。但如果認為11月的I-Bond利率可能比現在還高，而且未來通膨可能更加不受控制，也可以等到11月再購買。

對I系列儲蓄債券有興趣的消費者，購買之下需要注意的事項，包括必須在財政部網站TreasuryDirect.gov設立購買債券的帳號；新一波I系列儲蓄債券的利率到2022年10月之前為9.62%；購買時繳付債券的票面金額，例如購買25元債券就繳25元。

另外，個人每年購買電子I Bond的上限為１萬元，如果超過上限，財政部處理超額退款可能耗時16周之久，民眾也可以用聯邦所得稅退稅購買上限5000元的紙本I Bond，兩者加起來每年購買I Bond上限為1萬5000元。

同時，利息收入必須繳交聯邦所得稅，但免州稅及地方稅；而且I Bond購買第一年不能贖回，若在購買第二年至第五年間贖回，贖回之前最後三個月利息將被扣除。

在TreasuryDirect.gov開設帳號時需要納稅人識別號碼(taxpayer identification number)，例如社會安全號碼(Social Security number)，也要填寫美國國內的地址，並留下電郵信箱，同時需要留下至少一個電話號碼。

同時需要填入用來購買債券的銀行帳號資料，例如支票帳戶(checking accounts)或儲蓄帳戶(saving accounts)。按下「送出」(submit)之前應該再三確認填寫無誤。

對於帳號密碼以及安全問題(security questions)的設定，要小心不要填寫別人透過社群網站搜尋便可輕鬆獲知的個人訊息。帳號開立之後會收到確認電郵，告知TreasuryDirect戶頭帳號。成功開立帳號之後，便能透過網路直接從支票帳戶或儲蓄帳戶購買債券。

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