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社會安全明細表取得更容易 方便個人規劃退休計畫

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
社會安全明細表剛做了更新，取得資訊比以往更加容易。Getty Images
社會安全明細表剛做了更新，取得資訊比以往更加容易。Getty Images

社會安全明細表 (Social Security Statement) 剛剛做了更新，取得資訊比以往更加容易。首先要釐清的是，這份明細表不是開始領取社安福利的明細，而是適用於所有尚未領取社安福利勞工的一份社會安全明細表，其中包含所有工作經歷、可估算未來每月可能領取的社安金，甚至可查到過去所有收入的紀錄。

社會安全局 (SSA) 表示，這些紀錄難免有錯誤，一旦發現了不正確的資訊，可以加以修正，確保未來領取的社安福利不會受到影響。例如SSA曾經發生過將某人的全年收入記錄為$55000，但實際數字應該是$65000，這樣一來即使繳稅金額是根據$65000來計算，也會讓未來每月領取的社安金降低。這類的錯誤，現在都可以在線上修正。

新改版的社會安全明細表經過優化、更易於理解，SSA將各種福利分門別類，讓民眾可以快速得到自己需要的訊息。網頁上也有一個條形圖，表明九種不同退休年齡的民眾可以獲得的社安福利，讓民眾可以決定要在62歲退休，或是延後到70歲。

此外，在社會安全明細表的網頁上，還有為每個人所屬的年齡階段和收入金額量身打造的資料清單，提供建議與方法，讓你的未來更有保障。

福利 SSA 退休

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