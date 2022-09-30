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大屋換小屋？活動屋成了退休規劃的選項

記者顏伶如／即時報導
全美約有320萬名60歲以上民眾住在活動屋，為退休預做規畫時，是否要把活動屋納入選項，必須看個人狀況而定。Getty Images
全美約有320萬名60歲以上民眾住在活動屋，為退休預做規畫時，是否要把活動屋納入選項，必須看個人狀況而定。Getty Images

對於許多民眾來說，講到退休便立刻想到「從大屋改住小屋」(downsizing)。以活動屋(mobile home)為家的生活方式，過去帶有負面形象，但最近幾年則吸引年輕人、富有人士加入，也有退休族考慮以活動屋取代傳統式的住家。

根據人口普查局(US. Census Bureau)統計，截至2022年2月為止，全美約有320萬名60歲以上民眾住在活動屋。為退休預做規畫時，是否要把活動屋納入選項，必須看個人狀況而定。從居住活動屋的優缺點分析來看，優點包括：

＊省去傳統住家的開銷與煩惱，例如土地維修、地產稅(property taxes )等。絕大多數活動屋放置場地租金(lot rental fees)已經包括污水處理、水費以及垃圾費用。

＊一般活動屋價格約8萬8200元，放置場地租金每個月約200元至300元間，而房價中位數則在35萬6000元。

＊活動屋非常容易依照消費者喜好滿足客製化要求，或加裝一般房屋不容易做到的特殊設計。

房地產投資顧問馬提尼(Eddie Martini)分析，喜歡極簡生活(minimalist living)概念的民眾不妨考慮退休後選擇活動屋，尤其是將以社安金為生活主要收入的老年人。

不過，電子書作家薛爾(Brian Shell)在密西根州伊普西蘭蒂(Ypsilanti)以活動屋為家長達20年後，宣告放棄。他說，住在活動屋的缺點多於優點，讓他終於決定放棄的原因則是，活動屋放置場地租金漲價一倍，從原本每月300元調高到600元。

薛爾說，社會安全殘障保險(Social Security Disability Insurance，簡稱SSDI)是主要生活收入，場地租金漲價一倍比通膨還嚴重，就連生活成本調整(cost-of-living adjustment，COLA)也追不上。

他表示，住在活動屋經常受到異樣眼光，人身安全受到威脅，曾經兩次遭竊，有些鄰居不遵守社區生活公約、大聲吵雜、粗魯無理、不講衛生，社區缺乏有效管理。

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