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沒有退休儲蓄怎麼辦？專家說這樣做還不晚

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沒有退休儲蓄怎麼辦？專家說這樣做還不晚

編譯徐薏茹／即時報導
沒有足夠的退休儲蓄，也有可能維持體面的生活水平。Getty Images
沒有足夠的退休儲蓄，也有可能維持體面的生活水平。Getty Images

根據人口普查局(U.S. Census Bureau)的調查，大約半數55歲到66歲的國人根本沒有退休儲蓄；想要在沒有積蓄的情況下退休，勢必得面臨辛苦的生活，但要維持體面的生活水平也不是完全不可能，假若您沒有足夠的退休儲蓄，那麼以下是您需要瞭解的資訊。

仔細管理支出

如果沒有存到退休基金，那麼生活的成敗便得仰賴兩大原則：「節儉」以及「管理預算」。

Fluent in Finance創辦人洛克勞斯(Andrew Lokenauth)指出：「節儉不等於花得少，而是衡量支出的優先次序，你必須清楚需要(needs)與想要(wants)的差別，生活『需要』食物、住所、水電、基本衣物、健康保險還有交通；娛樂、度假、上餐館、追隨最新科技、電子產品、設計服裝還要各種串流服務則是我們『想要』的事物。」

他建議制定預算，追蹤支出紀錄，瞭解金錢的去向，思考如何更好地運用金錢。

精簡住房和生活

如果沒有儲蓄但擁有房產，那可以說是天大的好消息，有房產實際上相當於一直在存錢，也許正是從中獲利的時候。

金融科技新創公司Nav.it創辦人派普沃斯(Erin Papworth)建議賣掉大房子和名貴汽車，兌現一些金錢來負擔退休的生活支出，「如果有一棟大型房屋，也許是時候縮小房子規模，換成更小、更容易打理、更具成本效益的房子了。不但可以省下房貸或租金，還能降低維護與公共設施的費用。」

挑選省錢的退休居住地

搬到專門為退休人士建造的社區可以省下長期的生活成本，例如交通費。

房地產投資公司Awning.com顧問希爾希科夫(Dennis Shirshikov)說：「有些大樓提供租金補貼，上限是主要大城市收入的30%。」他建議退休人士考慮搬到稅收較低、住房較便宜的州。

開源

上述重點在於退休儲蓄，但穩定的現金收入也許比有限的積蓄更有價值。

專家建議，退休人士還可以考慮反向抵押貸款(reverse mortgage)，將房屋淨值轉化為流動資金，以此負擔退休生活支出，；一般反向抵押貸款的最低年齡限制為62歲，但也有部分提供給年滿55歲的族群。

善用醫療保健項目

醫療保健是退休人士最大的支出項目之一，善加利用聯邦醫療保險計畫(Medicare)、州政府醫療補助(如Medicaid)，或是藥物援助計畫等可節省大筆醫療支出。

退休 儲蓄 聯邦醫療保險

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