分擔財務壓力…善用信用卡價值 對抗通貨膨脹

通貨膨漲下，除了縮減開支，更可善巧使用信用卡對抗通膨。取自pexels

通貨膨脹下，商品和服務價格不斷上漲，除了縮減開支，更可善巧使用信用卡 對抗通膨。

無論是新申請信用卡、或者擁有舊卡已有一段時間，都可充份運用信用卡價值、分擔財務壓力。

第一：新卡申請介紹期優惠(Introductory offers)。適合有良好信用(FICO信用評分至少690)並即將支付大筆費用的人，可善用購物免息(0% intro annual percentage rate)和辦卡獎金；購物免息是指，只要支付最小餘額就可免息，如果原本持有的信用卡有高額餘額，可全部轉移到新卡，在介紹期內享免息優惠。

達拉斯財務規劃公司 Fetterman Investments 認證財務規劃師考克斯(Melissa Cox)提醒，舊卡餘額轉至新卡將產生餘額轉移(balance transfer)費用，須貨比三家，將費用控制在不超過轉帳餘額3%之內，開始計息前盡可能多還債。市面上通常有兩年以下餘額轉帳促銷期，有些發卡機構對既有持卡人提供餘額轉帳優惠，不必申請新卡。

第二，先消費後付款 (Buy now, pay later)。以固定費用或利率 分期付款，如果費用或利率低於信用卡年利率(APR)便值得採用，通常不必評估信用分數。

第三，善用紅利積點。許多信用卡提供刷卡回饋，通常依消費額 2%返還現金、有時更針對特定項目提供更高比例的獎勵。

第四，以固定費用或利率分期支付特定消費。各大信用卡公司針對特定消費提供折扣或回扣(rebate)，包括日常購物、禮品及旅遊；這些是一次性優惠，通常透過電郵通知、也可查看帳戶訊息，持卡人須「啟用」(activate)。

第五，保險 等諸多福利，諸如手機保險這類省錢福利可能早已附在信用卡裡，一旦刷卡付每帳單，便可獲最高額損壞或被盜保險，自付額(deductible)通常很低，但申請理賠的過程有點麻煩，佛羅里達先生(Tony Florida)是受惠者，曾因手機掉落毀損獲得500美元理賠；有些信用卡提供「價格保護」，持卡消費後在其他發現更低價格可拿回價差。向發卡機構詢問或登錄帳戶可了解各項福利。