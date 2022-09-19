理財專家建議 退休前應該購買的8項物件

有八項物件卻是理財專家建議所有即將退休民眾都應該花錢購買的。取自pexels

大房子、豪華艇等金額昂貴的花費，讓不少美國退休 族買了之後感到後悔。然而，有八項物件卻是理財專家建議所有即將退休民眾都應該花錢購買的：

一、完成居家修繕

理財規畫師(certified financial planner，CFP)安德斯(Kimberly JC Enders)說，步入退休生活等於要學著仰賴固定收入過日子，如果能在職場工作的最後幾年，抓緊時間把開銷較高的居家修膳工程完成，將可讓退休之後的財務規畫減輕壓力。屋頂翻修、更換窗戶、房屋結構補強等，動輒開銷2萬元左右。

二、牙齒保健服務

俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險(Medicare)並不包括牙齒保健，安德斯建議，即將退休的民眾，應該花錢購買看牙保險，做為對自己的投資。

三、美國中老年人協會(AARP)會員

會員年費為12元，加入之後每年自動更新。會員購買日常用品、訂餐等服務時可享折扣，另外還有健康保健、家庭與就業等方面的諮詢與資源。

四、醫療儲存帳戶(health savings account，HSA)

尚未退休之前，不妨申請醫療儲存帳戶，幫未來的醫藥費開銷預先規畫，離職之後仍可持有帳戶，戶頭存款持續滾利，可以做為退休帳戶使用。

退休前幾年時，對退休理財多元規畫有興趣的退休族，可以考慮購買政府債券，例如財政部發行的I系列儲蓄債券(Series I savings bond，又稱I Bond)以及抗通膨債券(Treasury Inflation Protected Securities，TIPS)。這兩種債券都不受利率波動影響，有助於現金保值。

保持積極活動對於退休生活來說非常重要，挑選好運動鞋可以讓走路或運動都能保持順利。取自pexels

六、舒適的運動鞋

理財規畫師羅森(Andrew Rosen)說，屆臨退休年齡時，不妨考慮投資買雙舒適的運動鞋。他說，保持積極活動對於退休生活來說非常重要，挑選好運動鞋可以讓走路或運動都能保持順利。

高檔運動鞋單價從100元、200元到更貴都有，但專家說，這筆花費絕對值得，因為維持活動對退休人員的身體健康與心理健康都有重大影響。

維持人際溝通在退休生活非常重要，智慧型手機有簡訊功能，還可查看電郵。

八、國家公園年票(America the Beautiful Annual Pass)

剛退休的幾年，某些民眾可能希望在美國各地到處走走看看，造訪國家公園。購買年票的好處是可以欣賞美麗風景，又能省錢。國家公園年票可向國家公園管理局(U.S. National Park Service，NPS)購買，效期一年，費用80元，可供兩人使用，能夠前往由五個聯邦機關管理的2000多處景區。