安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡

簽帳卡(debit card)很類似現金，使用時一樣有風險。Getty Images

簽帳卡(debit card)很類似現金，因為交易時就在彈指之間，當你結帳的那一刻，錢也從銀行戶頭離開了。使用簽帳卡也一樣有風險，銀行不提供一些金融防護機制，對歹徒來說便更具有吸引力。

為了種種原因，有時候使用信用卡 或現金會更好，以下是幾個主要的例子。

1. 線上購物

聯邦貿易委員會(FTC)表示，消費者在線上購物時，為了安全起見，最好使用信用卡，因為如果被網路駭客擷取了簽帳卡號碼，帳戶裡的錢立刻會被榨光。

信用卡有更好的防護機制，在「公平信用票據法 (Fair Credit Billing Act)」中明文規定，在消費者未經授權下，不必對50元以下刷卡金額負責。

2. 加油

加油站是犯罪活動的熱點，根據Visa組織統計，全美1.3%的刷卡詐騙金額來自加油機。FTC也警告旅客留意加油機的竊取裝置，歹徒可側錄卡片資料，在網上轉賣個資，或是購買其他物品。加油機之所以成為歹徒熱門標的，是因為加油站通常沒有員工看守。

如果一定要用簽帳卡加油，FTC建議把簽帳卡當信用卡使用，不必輸入密碼，錢也不會立即從銀行帳戶轉出。

3. 在外用餐

如果讓簽帳卡離開視線幾分鐘，它可能落入歹徒手中。出外用餐時，最好使用現金或信用卡，除非服務生帶著刷卡工具到桌子旁邊，這樣簽帳卡才不會離開你的視線。

4. 預訂旅館

為確保訂房與突發事件，旅館通常會要求提供付款的卡片資料，旅遊資訊網站Frommer's表示，當你提供簽帳卡給旅館時，通常一定金額的錢就先被旅館取走了，等退房結帳時，這筆錢才會歸還，但說不定因為銀行作業時間會延誤幾天。避免這種情況發生，最好不要用簽帳卡預訂旅館

如果沒有信用卡，租車每日費用會較高，例如Hertz租車公司的網站便說明他們會檢查使用簽帳卡顧客的信用，可能使你的信用分數降低。某些租車公司可能會保留你的簽帳卡資料。

6. 租用其他物品

策畫一場婚禮或生日趴時，最好用信用卡租帳篷、桌子和供小孩玩樂的充氣屋等物品。派對出租公司通常會要求付訂金，如果用簽帳卡，意味這筆錢直接從銀行戶頭被取走，租拖車或工具也是同樣情形。

7. 高價商品

當買的家具送到時，卻發現邊角有損傷或是有污漬，怎麼辦？如果是用信用卡支付，可以取消這筆訂單、把錢拿回來。「公平信用票據法」允許消費者提出有爭議的款項，在信用卡公司調查期間，消費者不必支付這筆錢。但如果是用簽帳卡，在你注意到家具有損壞前，這筆錢早就從銀行帳戶飛走了。

8. 訂閱制和自動扣款

在以郵件確認、定期寄送和電子掃碼付通行費的時代，人們很容易設定後便忘記了。只要簽帳卡資料被保留，這些公司便會自動循環扣款。避免不必要負擔，最好用信用卡支付這類會循環扣款的花費。

9. 個別的ATM提款

一些商店內也會設立個別的提款機，這些提款機沒有像銀行內的設置有監視器，這也意味歹徒更有機會盜錄卡片資料。所以別圖方便，還是去銀行提款機領錢吧。