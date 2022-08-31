退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃

安排退休計劃時，慎選節稅的投資和退休帳戶至關重要。取自pexels

許多人安排退休計劃時經常忽略「課稅與否」這個重點，如果不妥善處理，可能撥出不少退休金 繳稅，慎選節稅的投資和退休帳戶至關重要。以下六種免稅退休收入可參考：

1. 羅斯帳戶提款(Roth Withdrawal)

IRA 和 401(k) 計劃都有羅斯帳戶選擇，存入款要課稅，屆滿59歲半提款免稅。收入超額(單身 14萬4000 美元、聯合申報 21萬4000 美元)便無法將錢存入羅斯帳戶，但可隨時將傳統帳戶轉換為羅斯帳戶， 轉換時形同提款，須付稅，應及早把錢放入羅斯帳戶，不要在收入高峰期才這麼做，以免抬高稅額。

2. 繼承

許多人在人生某個階段獲得遺產，可挹注退休儲蓄 ，而且免稅。 即使牽涉遺產稅，受益人也沒有責任支付。

3. 市政債券收益(Municipal Bond Income)

市政債券由州、市和各地方政府發行，用以資助學校、道路等公益項目，享聯邦稅收減免，投資者持有市政債券，利息免納聯邦稅。如果持有本州債券，通常也免州稅。不僅免稅，而且收益穩定。

4. 健康儲蓄帳戶(HAS)提款

健康儲蓄帳戶結合傳統和羅斯IRA帳戶優點， 存入款項和投資收益都免稅；提款只要用於合格醫療用途也免稅，否則將課 20% 高額罰款，不過，一旦年滿 65 歲，就可自由提款、無須付罰款。

如果退休後收入只有社安金，社安金免稅， 但如果另有收入、而且超過一定金額，部分或全部社安金便須納稅。2022 年度，個人綜合收入(combine income)2萬5000 至 3萬4000 美元或聯合報稅者收入3萬2000 至 4萬4000美元，須課稅的社安金可能佔50%；個人收入超過 3萬4000 美元或聯合申報者收入更高，課稅比例更高達 85%。

根據社安局(Social Security Administration)定義，「綜合收入」是調整後總收入加上非應稅利息、再加上一半社安金的總額。

6. 壽險收益(Life Insurance Proceeds)

壽險給付通常高達數十萬美元，大大影響退休儲蓄。 如同遺產，獲取壽險收益是免稅的，至少一次取款是如此。