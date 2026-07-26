如何保護玫瑰免受黑斑病侵害

玫瑰生長過程並不是一帆風順，枯萎、蟲害、感染都是常見問題，經常致命的黑斑病(black spot disease)則讓人最為擔心。(美聯社)

很少有庭園植物能像玫瑰一樣獲得如此高度讚賞，不論在花園或花瓶都一樣美麗，玫瑰花朵幾乎是舉世通用的愛情象徵。可惜的是，玫瑰生長過程並不是一帆風順，枯萎、蟲害、感染都是常見問題，經常致命的黑斑病(black spot disease)則讓人最為擔心。

黑斑病無法根治，但只要保持警惕就能獲得有效控制，並保護玫瑰接下來的生長。

黑斑病是由名為薔薇雙盤菌(Diplocarpon rosae)的真菌引起，葉片出現特別的黑色斑點。如果放任不管，這種往往致命的感染會減少開花，植物變得嚴重弱化，進而導致容易感染其他疾病、害蟲侵襲與冬季凍傷的機率。

如果玫瑰受到感染，要剪掉所有感染的葉子與枝條，清除所有掉落在泥土的植物碎片。植物碎屑要裝入密封袋並丟到垃圾桶，如果留在土裡會導致重新感染。這些步驟要避免在天氣潮濕時操作，因為孢子接觸水分時會迅速傳播。

含有鋅錳乃浦(mancozeb)化學成份的殺菌劑最有效，把植物周圍清乾淨之後，按照包裝說明使用殺菌劑，可能需要三次施藥，每次間隔十天。

苦楝油(Neem oil)與銅殺菌劑是治療黑斑病最環保的方法之一，是在清理乾淨植物周圍後施用，要注意遵守包裝的使用說明。

明年春季，當葉芽開始綻放時，要採取預防措施施用殺菌劑，例如苦楝油、銅殺菌劑或含有活性成分「碳酸氫鉀」(potassium bicarbonate)的殺菌劑。

把各一湯匙的小蘇打、超細園藝油(ultrafine horticultural oil)稀釋到1加侖的水裡，調配出可以噴灑的溶液，可以用來預防黑斑病以及其他真菌、黴菌病害。但如果使用過度，鹽分反而可能傷害植物。

另外，植物之間要保持足夠間距，以便光線、空氣能夠流通。每星期使用滲水軟管深層澆水一次，雨季期間減少次數，軟管能將水分直接引導至根部並保持葉片乾燥。

黑斑病是由名為薔薇雙盤菌(Diplocarpon rosae)的真菌引起，葉片出現特別的黑色斑點。(美聯社)