指甲變黃5原因 除健康因素外4方法可搶救

指甲變黃的原因很多，從使用的指甲油種類到潛在的健康問題皆有可能；示意圖。(圖／123RF)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 指甲發黃原因多元，常見為指甲油、凝膠美甲殘留染色。

指甲發黃原因多元，常見為指甲油、凝膠美甲殘留染色。 重點二： 吸菸、灰指甲與乾癬等疾病，也可能讓指甲出現黃變。

吸菸、灰指甲與乾癬等疾病，也可能讓指甲出現黃變。 重點三：處理方式需先找病因，可用抗黴菌藥、暫停美甲與溫和拋光。

你是否曾低頭看自己的指甲，發現它們變黃了？好管家（Good Housekeeping）雜誌撰稿人克拉克（Casey Clark）表示，她最近在卸去指甲油後也發現有相同情況；起初她有些焦慮，但經過查證後，發現指甲發黃的原因很多，其中多數相對輕微，且容易解決。克拉克採訪了幾位皮膚科醫師與美甲專家，探討了關於指甲發黃的原因與解決方法。

何謂指甲變黃？

指甲變黃，又稱黃甲症（xanthonychia），是指甲呈現淡棕黃色外觀；造成這種現象的原因很多，從使用會染色指甲的指甲油，到感染黴菌皆有可能。

此外，皮膚科醫師妮可·李（Nicole Lee）指出，某些潛在疾病，如糖尿病、甲狀腺功能異常或淋巴水腫，也可能導致指甲發黃。她說，較少見的情況是黃甲症，特徵為指甲生長緩慢、增厚且呈黃色，並伴隨呼吸系統疾病及淋巴水腫。

指甲變黃的原因

指甲變黃的原因很多，從使用的指甲油種類到潛在的健康問題皆有可能。

1. 指甲油

妮可·李指出，指甲油與凝膠美甲是導致指甲發黃最常見的原因，長期使用或使用深色指甲油時，色素會隨時間逐漸滲透並讓指甲變色；若是在最近卸除凝膠指甲油或普通指甲油後出現發黃現象，且在幾周內逐漸褪去，通常無需擔心，這往往只是指甲被染色所致。

2. 吸菸

吸菸也是導致指甲發黃的元兇。美甲藝術家斯林科（Maryna Slynko）指出，尼古丁與焦油會逐漸改變指甲及周圍皮膚的顏色，使其呈現黃色調。皮膚科醫師莫加達姆（Sara Moghaddam）表示，這類泛黃現象是因手持香菸而產生的局部染色。

3. 健康狀況

某些健康狀況如乾癬，可能會導致指甲泛黃。提到乾癬，多數人想到的是身體（尤其是四肢）發癢、泛紅且脫皮的斑塊。然而，指甲乾癬確實存在，在某些情況下，是導致指甲發黃的原因。

皮膚科醫師哈斯金（Alessandra Haskin）表示，這是種自體免疫性皮膚病，會在指甲上形成黃褐色的油滴狀斑塊，還會導致指甲凹陷、增厚及甲板剝離；必須注意的是，指甲乾癬常被誤認為灰指甲，在嘗試治療前，務必先確認指甲變化的原因。妮可·李指出，糖尿病、甲狀腺功能異常或淋巴水腫等潛在疾病，也可能導致指甲發黃。

4. 灰指甲

某些情況下，灰指甲也可能導致指甲變黃。威爾康奈爾醫學院（Weill Cornell Medicine）皮膚科醫師利普納（Shari Lipner）表示，灰指甲確實會引起指甲發黃，患者常會出現指甲剝離及指甲下有碎屑的現象，且足趾甲比手指甲更容易受影響。

5. 家用化學品

對於經常在家中進行重度清潔的人來說，務必留意所使用的產品，因為某些產品可能導致指甲發黃。斯林科表示，家用清潔產品與強效化學物質會隨著時間影響指甲的狀態與顏色，尤其要特別留意含有強效溶劑與氧化劑的產品，它們可能會使指甲中的角蛋白變色。

如何消除黃指甲？

解決方法從抗黴菌藥物到正確的指甲護理都有，但首先必須確定病因。

1. 使用抗黴菌藥物

對於因黴菌感染導致的黃指甲，妮可·李表示，需進行抗黴菌治療，輕微病例可使用外用藥物，感染範圍較廣則需口服藥物。她指出，雖然口服抗黴菌藥物更有效，但使用時需額外考量並進行監測。

莫加達姆表示，含有克霉唑（clotrimazole）或環吡酮（ciclopirox）等活性成分的非處方抗灰指甲油劑，在某些情況下能有效對抗黴菌；可像塗指甲油一樣將其塗抹在指甲上，以殺死導致指甲變黃的表層黴菌。建議與醫療人員討論，以確定最佳的處理方案。

2. 避免做美甲

由指甲油引起的指甲泛黃，通常會在幾周內自行消除。資深專業美甲師什坦海（Olha Shtanhei）表示，在此期間應避免使用任何指甲油，讓指甲有時間恢復正常狀態；同樣地，應避免自行撕除凝膠或壓克力指甲，因為專業的正確卸除程序十分重要，因受損的指甲更容易殘留污漬。

3. 使用指甲拋光棒

在許多情況下，黃色污漬僅附著於指甲的最表層，因此可用指甲拋光棒將其去除。莫加達姆說，使用極細粒的指甲拋光棒，能輕柔地磨去染色的表層，切勿過度拋光，否則長期會導致指甲變薄變弱。

4. 嘗試亮白護理

哈斯金建議，嘗試亮白護理產品，例如butter LONDON的「Mellow the Yellow」，該產品結合珠光增亮、去角質及指甲滋養成分，能改善指甲泛黃的外觀。她表示，該配方含有檸檬萃取物，具有亮白與去角質功效；此外還添加了維生素E與紅藻，增強保濕與彈性。