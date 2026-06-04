實現居家養老願望 機器人是解決之鑰？

馬奎斯夫婦將這款正式名稱為「Stretch 4」的新型機器人取名「羅比」，它一天中大部分時間都停在廚房與臥室之間的充電站。(美聯社)

在第二隻服務犬過世後，布倫達（Brenda）與布萊恩·馬奎斯（Brian Marquis）夫婦在日常生活的某些較困難部分，仍需要協助。後來他們遇見了「羅比」（Robbie），這台機器人每天會從走道移動至客廳好幾次。

這台照護機器人會問59歲的布萊恩：現在想運動嗎？請回答「是」或「否」；自2012年車禍後，他便飽受腦部外傷之苦。布萊恩回答「好」後，便站起身，「羅比」那有雙圓溜溜「眼睛」的螢幕「臉龐」，隨即切換成運動影片，引導他進行下午的鍛鍊。

美聯社報導，受1960年代動畫片「傑森一家」（The Jetsons）中人型女傭機器人蘿西（Rosie）的啟發，數十年來許多人致力打造實用又像人類的家用機器人，雖然此一目標至今仍多只聞樓梯響，但隨著最年長的嬰兒潮世代今年將邁入80歲，加上美國居家照護人力嚴重短缺，這類機器人的吸引力正不斷增加。

協助馬奎斯一家的這台機器人，由新罕布夏大學（University of New Hampshire）實驗室主導、並獲得國家老齡研究所（National Institute on Aging）資助，讓人看見一線希望。

「Stretch」協助失智症者處理各項任務

這台被某些人稱為像衣架的輪式機器人，並不符合布倫達最初的構想。當她寫信給鄰近新罕布夏大學研究機器人的教授，詢問關於機器狗的建議時，腦中浮現的畫面並非如此。

馬奎斯夫婦將這款正式名稱為「Stretch 4」的新型機器人取名「羅比」，它一天中大部分時間都停在廚房與臥室之間的充電站。當它出動時，便會執行重要任務，如輕推患有失智症的布萊恩去吃午餐或喝水。

59歲、住在新罕布夏州達勒姆（Durham）的布倫達說，她與丈夫皆有身體、認知及情緒上的障礙，使生活變得更複雜。她表示，他們面臨的難題是難以找到並聘請足夠的居家照護人員；她平日坐著電動輪椅在屋內穿梭，同時照顧丈夫，所以她開始研究機器人，試圖找出解決辦法。

接到布倫達電子郵件的是貝古姆（Momotaz Begum），這位新罕布夏大學的電腦科學教授多年來致力於研發能協助阿茲海默症或其他形式失智症者的「社交輔助」機器人。她的實驗室裡擺滿了各類實驗機器人，其中不乏有四隻腳的。

貝古姆表示，實驗室曾向照護單位的長者詢問，他們希望擁有什麼樣的機器人作為居家伴侶，許多人偏好像寵物般的機器人。

她說，他們收到關於「Stretch」的最多意見是「這個看起來像衣架」；但後來逐漸領悟到，外觀其實並不重要。

多家製造商正設計陪伴型機器人

除了掃地機器人之外，許多長者最常用的照護型機器人裝置，就是搭載人工智慧語音助理（如Alexa）的揚聲器。部分機器人製造商已將此概念延伸至可旋轉的桌上型設備，如專為長者陪伴設計的ElliQ。

但這些裝置對貝古姆而言既缺乏行動力，功能也不夠完善。她表示，她正試圖減輕照護者的負擔，而照護者實際上承擔的遠不止陪伴這項任務。

與此同時，人型機器人距離能在大多數家庭中發揮實用價值仍有一段距離；且若機器人絆倒摔落，更會對行動不便者造成傷害。

Stretch機器人的製造商Hello Robot創辦人表示，它的設計重點就在於簡單。執行長艾辛格（Aaron Edsinger）指出，他們的機器人非常實用、務實，如果以人型機器人的外觀出現，人們會期望太高，將很難達成任務。

標準版的Stretch 4配備伸縮式夾爪，能取來水瓶並舉起，讓人透過吸管飲用。若向它展示藥瓶，它還能協助讀取細小的字體。這台機器人會整合來自內建相機與感測器的資訊，並結合家中安裝的其他感測器，藉此判斷自身位置以及房間內的人。

這款於五月推出的新機型在Hello Robot位於加州馬丁內斯（Martinez）的總部製造，售價近3萬元，普及程度遠不及Roomba掃地機器人或AI智慧音箱；但對其目標客群而言，儼然是條救生索。

「羅比」為布萊恩編寫的照護流程表張貼在他們家牆上，內容包含運動指導、用餐與服藥提醒、夜間例行事項提醒，以及僅在布萊恩進入浴室後才會觸發的快速清潔提示。

布萊恩表示，過去他從不熱中科技，後來發現自己連洗臉和擦身都記不住，所以這真的讓他感到解脫。

布倫達說，「羅比」也讓她從每天數小時的照護工作中解脫，並幫助她節省開支；由於擔心讓丈夫獨自在家太久，她過去總透過線上平台訂購雜貨，現在她可以把丈夫交給「羅比」，自己去採買。她說，她也可以去打個麻將，或是做其他事，「羅比」會照顧好他的。

Hello機器人手上的攝影機使用了兩個鏡頭以提高深度感知能力。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國一對夫婦引入Stretch 4照護機器人協助失智丈夫的運動、用餐與服藥提醒，反映居家照護人力短缺下，實用型機器人正成為新解方。