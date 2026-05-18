這植物劇毒恐成貓咪殺手 插花用水也可能引發急性腎衰竭

愛貓人士要留意家中的植物，可能會對貓咪造成傷害。（本報檔案照）

民眾喜愛在家中擺放盆栽，但某些植物可能對貓咪藏致命危機！新北市動保處指出，百合花全株對貓皆有劇毒，僅需接觸極少量花粉，或飲用插花過的水可能引發急性腎衰竭。動保處特製居家植物紅綠燈清單，呼籲飼主布置環境前務必核對，守護毛寶貝安全。

新北市動保處表示，據國內外寵物醫療數據，居家植物中毒高居意外死傷前三名，以最常見的百合花為例，對人安全無害但全株對貓皆有劇毒，僅需接觸極少量花粉，或飲用插花過的水，便可能在短時間內引發急性腎衰竭。若未能在中毒初期（黃金4小時內）送醫處置，會演變成不可逆的腎功能衰竭。

另外常見的裝飾盆栽如蘇鐵（西鐵）、杜鵑花及萬年青等，對於貓咪的神經系統、肝臟及口腔黏膜也具有嚴重傷害。為了協助民眾辨識，動保處推出居家植物紅綠燈，將常見植物區分為紅、黃、綠燈區：紅燈區（絕對禁止）有百合花、蘇鐵、杜鵑花和長壽花。黃燈區（避免接觸）有黃金葛、萬年青、龜背芋和蘆薈等，易引發嘔吐和流涎。綠燈區（貓咪友善）有貓草（即小麥草）、波士頓腎蕨、吊蘭、蝴蝶蘭（雖然安全，仍建議避免過度啃食）。

動保處獸醫師提醒，若發現家中貓咪有異常流口水、嘔吐、腹瀉、精神萎靡或步態不穩等現象，家裡有紅燈和黃燈植物，且懷疑誤食植物，飼主應第一時間拍攝植物照片或攜帶殘骸，立即送往動物醫院診治，飼主切勿自行幫貓咪催吐，以免造成二次傷害，務必把握黃金4小時緊急送醫。

新北市動保處呼籲，居家布置與飲食安全均不可掉以輕心，過失傷害動物恐觸犯動保法。若家中寵物有任何飼養或醫療問題，可洽1959動保專線24小時服務、動保處獸醫師諮詢專線（2959-6353）免費諮詢，共同守護毛寶貝的健康。