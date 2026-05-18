郵輪爆漢他病毒疫情 專家：日常生活中這些地方也有風險

圖為「漢他病毒陽性與陰性」試管示意圖。(路透)

「宏迪亞斯號 」(Hondius)郵輪日前爆發漢他病毒(Hantavirus)疫情 ，衛生專家正在調查美國民眾是否已經在日常生活中接觸到這種病毒卻不自知，其實許多地方都有可能是病毒溫床。

福斯新聞(Fox News)報導，疾病管制暨預防中心(CDC )稱，漢他病毒的主要傳染途徑是接觸感染的囓齒動物(主要是白足鼠，deer mice)及其尿液、糞便、唾液；次要途徑則是因吸入空氣中揚起的受污染顆粒，或接觸受污染的表面後再觸摸鼻子或嘴巴而感染。在極少數情況下，直接被這些囓齒動物咬也會感染。

衛生官員指出最容易感染病毒的時機是清理封閉或通風不良的區域，因為囓齒動物可能已經在這些地方築巢數周甚至數月而未被察覺。高風險場所包括車庫、棚屋、小木屋、閣樓、穀倉、地下室，儲藏室、馬厩、廚房櫥櫃、電器背後空間也應注意防範。此外暫時不用的汽車、房車、露營車、船隻也可能是鼠類築巢的場所。專家警告，重新進入長時間擱置的建築物、清掃或搬運及拆箱時，吸入病毒的風險更高。

國家公園管理局(National Park Service)表示，大多數漢他病毒感染病例發生在春季，並且與鼠類在冬季大量滋生的建築物有關。休士頓的赫爾曼紀念醫院傳染病專家楊西博士(Dr. Linda Yancey)便說大多數人是在清理鼠類棲息的棚屋和車庫時感染病毒的，就算沒有直接接觸牠們，也可能因為牠們留下的灰塵和糞便而感染。

鼠害不僅限於建築物內，衛生官員表示人們在處理柴火、鼠類出沒的戶外區域、擾動牠們的穴和洞穴時，也可能面臨感染風險。為了預防感染，楊西建議清潔可能藏有鼠類的建築物時應戴上口罩，並使用稀釋的漂白水溶液潤濕灰塵或鬆散的碎屑，這樣有助於殺死病毒並減少灰塵飛揚。

CDC建議切勿用吸塵器或掃帚清理囓齒動物的尿液、糞便、築巢材料，因為這會使病毒氣溶膠化，增加吸入風險。衛生官員建議應戴上手套，用消毒劑浸泡糞便，用紙巾擦拭乾淨後妥善處理糞便，徹底清潔表面並仔細洗手。根據公衛指南，鼠類活動的跡象包括糞便、築巢材料碎屑、啃咬痕跡、強烈的動物味、牆壁或天花板上的抓撓聲。

揚西補充，美國大多數漢他病毒病例發生在西南部沙漠地區和西海岸，德州病例則主要集中在西部，源自德州東部、路易斯安納州西部的巴尤毒株(Bayou strain)，其對人類傳染性不如西部的辛諾布雷毒株(Sin Nombre strain)。