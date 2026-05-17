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微型園藝 讓居家小空間也能收穫高產量蔬果

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細香蔥（chives）。美聯社
細香蔥（chives）。美聯社

如果家中空間有限又喜歡園藝，不妨嘗試微型園藝（microgardening）；美聯社報導，只要栽種方法得當，例如使用多層花架、種植較不佔空間的作物，即使是在陽台或窗台這樣的小空間也能有令人驚喜的豐收。

讓產量最大化的方法之一是種植很快成熟的植物，收成後再繼續栽種，被稱為「微型菜苗」（microgreens）的某些可食用植物2至3英寸的幼苗很適合這樣輪作，種在室內僅一周就會發芽且易於栽種，只需將種子撒在裝有輕質無菌盆栽混合土的淺圓盤中，再放在溫暖陽光充足處，保持土壤略濕即可。

芝麻葉、青花菜、羽衣甘藍和芥菜等都是很快發芽的蔬菜，甜菜和旱金蓮也很快發芽，通常10至14天內就會萌芽。當幼苗長出稱為「真葉」（true leaves）的第二對葉子時，用鋒利的剪刀從土壤表面剪下就能享用了，之後可以種更多，或每隔幾天就播種，確保穩定的供應來源。

羅勒、葉萵苣和薄荷等植物不需佔用太多空間就能得到最大收穫，它們很適合種在盆栽，整個生長季節都會重新生長，能採收多次，也可以在10至20加侖的盆栽中種矮蘋果（dwarf apple）、無花果和其他果樹，或在地面直接栽種。

花園面積有限時，需要有正確的規劃方法，與其往下找空間，不如往上看，天空才是極限；棚架、吊籃和牆面花槽可用來種花卉、香草、莓果、綠葉蔬菜，以及一些傳統上較大植物的矮生或小型品種，如番茄、辣椒和茄子。

若陽台或露台的空間有限，可以用多層花架，在固定的面積裡就能放置多個花盆；還可以讓花盆發揮雙重功能，在一年生植物周邊種植草莓和香草，讓它們從花盆邊緣垂下。

種花時記得考慮層次，後排種較高的植物，高度中等的種在中間，低矮和貼地的植物則在前排，這樣的設計即使是長型的窗台花箱也能增加層次感，還能帶來最佳的觀賞效果。

可以種兼具觀賞和食用性的多用途植物，莧菜（amaranth）、細香蔥（chives）、彩虹甜菜（rainbow chard）、紅葉萵苣（red lettuces）和番薯能在為餐點提供美味之前，先在花床和盆栽內增添美麗的視覺饗宴。

被稱為「微型菜苗」（microgreens）的某些可食用植物2至3英寸的幼苗很適...
被稱為「微型菜苗」（microgreens）的某些可食用植物2至3英寸的幼苗很適合這樣輪作，種在室內僅一周就會發芽且易於栽種，只需將種子撒在裝有輕質無菌盆栽混合土的淺圓盤中，再放在溫暖陽光充足處，保持土壤略濕即可。美聯社

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