確診阿茲海默症前 這些日常行為改變現徵兆

規律的身體活動有助於促進腦部血液循環，並維持認知功能。（圖／123RF）

60歲的佛瑞塔格（Chris Freytag）是一名健身教練兼作家，數十年來陪伴無數女性走過人生的每個階段；她表示，健康情況鮮少在一夜之間發生變化，在症狀變明顯之前，身體與大腦早已發出訊號。

佛瑞塔格指出，多數人會認為記憶力衰退是阿茲海默症 首要徵兆，但事實並非如此，許多時候日常習慣、作息與行為的細微變化往往最先顯現；但因這些變化看似不嚴重，很容易被忽略，或是將它歸咎於壓力、老化，或是單純太過忙碌。留意這些微小變化，有助於更早為自身健康採取行動。

阿茲海默症未必始於健忘

記憶喪失是最常聽到的症狀，但阿茲海默症對大腦的影響遠不止於記憶，它可能影響：決策能力、動力、組織能力、情緒、日常作息。佛瑞塔格說，在早期階段，這些變化可能感覺像是性格轉變，或是單純的生活習慣改變，這正是它們常被忽略的原因；提高警覺並非出於恐懼，而是為了解自己的身體，並察覺身體出現異樣。

可能最早出現的細微習慣變化

- 日常作息的改變：最早的徵兆之一，是處理日常事務的方式產生變化。可能表現為：不再參與過去喜愛的活動、難以遵循熟悉的作息、完成簡單任務所需時間變長；例如一位向來保持廚房整潔的人，可能會開始讓家務半途而廢，或感到力不從心。佛瑞塔格表示，這並非偶爾狀態不佳，而是持續出現的模式。

- 規劃與組織能力下降：每個人都有過心神不寧的時刻，但若在規劃或組織能力上持續遇到困難，可能是早期徵兆；例如難以照著食譜操作、難以管理帳單或行程、面對多步驟任務時感到不知所措。佛瑞塔格說，女性在中年時期，往往需同時處理許多事情，但當過去覺得游刃有餘的事，持續變得困惑時，就值得多加留意。

- 失去動力或主動性：這一點特別容易被忽略，因為它常被誤認為是倦怠甚至憂鬱。徵兆可能包括對嗜好失去興趣、迴避社交活動、需他人提醒才能完成過去能自動完成的事。佛瑞塔格說，有些人會說「不再覺得像從前的自己」，這種感覺很重要，雖然不一定代表罹患阿茲海默症，但意味身體正發出求救訊號。

- 判斷力或決策能力的改變：早期阿茲海默症可能影響人們的決策方式，可能表現為：財務決策失當、忽略個人衛生、做出與平日性格不符的衝動決定。佛瑞塔格強調，這並非指某個單一的瞬間，而是指行為模式中明顯的轉變。

- 細微的情緒與性格變化：大腦在情緒調節中扮演關鍵角色，早期變化可能包括：易怒加劇、在熟悉情境中感到焦慮、與他人疏離、在社交場合感到困惑。佛瑞塔格說，她總是提醒女性，情緒健康與大腦健康息息相關，當某種變化發生時，值得好奇地去探索，而非加以評判。

如何積極維護腦部健康

佛瑞塔格表示，她堅信應專注於個人能掌控的事物，無需為每個微小變化感到恐慌，但可以養成每天維持腦部健康的習慣。

- 優先考慮運動：規律的身體活動有助於促進腦部血液循環，並維持認知功能。這並不表示需進行高強度訓練，每日散步、每周二至三次的力量訓練、促進關節健康的輕柔伸展運動；相較於強度，持之以恆更重要。

- 注重蛋白質與全食物攝取：營養在腦部健康中扮演關鍵角色，每餐攝取瘦肉蛋白質、酪梨、堅果與橄欖油等健康脂肪，以及大量蔬果。佛瑞塔格說，步入中年後，蛋白質對維持肌肉量及支持新陳代謝尤其重要。

- 確保優質睡眠：睡眠是腦部修復與清除代謝廢物的關鍵時段；一旦睡眠出現問題，會讓其他努力變得徒勞。佛瑞塔格建議，保持固定就寢時間、睡前減少使用3C設備、建立舒緩的睡前儀式；即使只是微調睡眠習慣，也能明顯提升精力與專注力。

- 保持心智與社交活躍：大腦需要刺激與連結才能成長，這些包括學習新事物、定期閱讀、與朋友相處、進行有意義的對話。孤立會加速認知衰退，因此保持社交連結比任何時候都更重要。

- 以務實的方式管理壓力：慢性壓力會影響大腦，儘管無法完全消除壓力，但可以建立紓解壓力的方式，如深呼吸、戶外散步、寫日記、輕柔伸展。佛瑞塔格指出，日常如何應對壓力，將形塑長期健康。

何時該諮詢醫生

佛瑞塔格表示，這是真正關鍵的部分。若自己或所愛的人日常習慣出現持續性變化，值得與醫療專業人員進行溝通。

留意長期持續的模式、影響日常生活的變化，以及家人或親友的擔憂；及早溝通能帶來更深入的理解、支持與照護。佛瑞塔格強調，提出疑問絕非反應過度。