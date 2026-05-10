用聲波阻止火勢蔓延 NASA科學家創居家安全新技術

示意圖。Image by kalhh from Pixabay

科學家創造一種神奇的滅火方法，也就是利用聲波阻止火勢蔓延，加州 的消防局近日已測試使用了這項技術，成功撲滅灌木叢和廚房爐檯上的小火，希望這項技術未來可用於阻止野火蔓延，讓去年1月的南加州野火慘案不再發生。

紐約郵報（New York Post）報導，加州科技公司Sonic Fire Tech的太空總署（NASA ）前工程師發現，利用聲波可以撲滅火焰。

火焰燃燒需要氧氣、燃料和熱這三要素，這項技術的原理是利用低頻聲波震動氧分子，將氧分子震離燃料，燃燒自然就會因為缺氧而中斷。

Sonic Fire Tech的首席商務官霍奇基斯（Remington Hotchkis）說，這項技術震動氧分子的速度比燃料能利用它的速度還快，進而破壞火焰的化學反應。

加州聖伯納迪諾郡（San Bernardino County）消防局近日測試使用了該技術的背包版裝備，效果驚人，聖伯納迪諾郡消防局在官方社群平台X上傳測試的影片，從影片可以看見消防人員利用這項技術，成功撲滅灌木叢和爐灶上的小火。

霍奇基斯說，團隊的太空總署前工程師都是火箭科學家，他們都說用聲波滅火好像是魔術，但其實只是物理原理。

這個原理應用在一般家庭時，若火災發生系統就會啟動，利用管道系統傳送聲波，藉此有效撲滅火勢。聲波的傳送範圍可達30英尺，對人體和寵物都無害。

霍奇基斯說，他位於阿爾塔迪納（Altadena）的家去年於席捲南加的大火中被燒毀後，他意識到需要更好的滅火方法，用聲波滅火這個技術未來可用於阻止野火蔓延。

聖伯納迪諾新聞主任普拉特（Christoper Prater）說，他們對這項新技術感到非常興奮，能讓野火的安全問題和居家防火從此不同。加州的保險督察官辦公室也對這項技術充滿希望，認為科技和創新無疑都在保護人民免受野火傷害中扮演重要角色。

這項技術的成本比普通廚房滅火器高，安裝費用約為房屋價值的1至2%，但很難用金錢衡量其價值，因為它能讓人不必在火災中失去所有珍貴的物品。