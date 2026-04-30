中國人這一喝水習慣 外國網友讚：排便超順暢

以溫熱液體或熟食開啟一天，有助喚醒消化系統並吸收營養；冷飲會熄滅這股消化之火，讓人感到腹脹或精神不振。示意圖。Image by Abbat from Pixabay

放下早上那杯冷萃咖啡吧！社群平台抖音 （TikTok）用戶正將冰拿鐵換成一全新的晨間飲品，聲稱這個簡單的妙招不僅改善了他們的消化，甚至還瘦了腰圍。

紐約郵報報導，這個簡單、樸實的生活習慣，是近幾個月席捲該平台的「Chinamaxxing」風潮的一部分；這股由華裔 網紅帶動的風潮，著重推廣植根於東亞文化、並形塑其日常作息的健康習慣。

網友林奇（Blake Lynch）在影片中表示，感謝所有建議每天早上喝一杯熱水的華裔網紅們，他的肚子自從2016年萬聖節那次腸胃不適以來，就再也沒這麼平坦過，「裡面什麼都沒有」。

也有人將這個習慣延伸到早晨以外，網友RoRo在影片中說，她每晚睡前也喝一杯熱水作為夜間舒壓，因為這有助消化；只要在早上喝了同樣的熱水，就會想排便。

這項「儀式」背後有何玄機，它真的有效嗎？受中醫啟發的健康品牌Elix創辦人露露·葛（Lulu Ge）表示，小時候，她母親總是以溫檸檬水或熱草本茶開始一天，也總是不斷提醒她，早上第一件事千萬不要喝冰飲。

她將消化比喻為「溫暖的燉鍋」，以溫熱液體或熟食開啟一天，有助喚醒消化系統並吸收營養；冷飲會熄滅這股消化之火，讓人感到腹脹或精神不振。

西醫則表示，實際情況並非如此明確。胃腸科醫師帕迪拉（Leybelis Padilla）指出，這些說法或許有些道理，但臨床研究仍十分有限。她說，有少數小型研究探討過這個議題，特別是針對腸躁症或功能性消化不良的患者。

這些病症會使消化系統更加敏感，常引發脹氣、腹脹、胃部不適、容易有飽足感或腹瀉等症狀。帕迪拉表示，這些研究大多探討飲用溫水與冷水是否會改變人們的感受；總體而言，研究發現冷水更可能引發或加劇消化道症狀。

一項研究發現，冷水會減緩食道蠕動，即推動食物進入胃部的肌肉收縮，並延遲胃部排空進入腸道的速度。基於這項發現，溫水似乎理應產生相反的效果，但帕迪拉指出，目前有限的研究並未真正證實這些變化。

帕迪拉說，對某些人而言，飲用冷水可能加劇症狀，特別是對患有腸躁症或功能性消化不良者來說，但反之未必成立。她推測，關於飲用溫熱飲品能否改善消化症狀，事實可能介於兩者之間；最可能的情況是，只要攝取足夠量的常溫液體，就能獲得所期望的好處，包括晨間排便。

雖然排便習慣因人而異，但專家普遍認為，健康的排便頻率從每天三次到每周僅一次皆屬正常。

如果正考慮將早晨的那杯飲料換成一壺溫熱的水，RoRo先提出一項警告。這位美容與健康網紅在影片中提醒，別喝滾燙的水，會燙傷內臟，這絕非我們所願。

她建議，喝自己覺得舒服的水溫就好，溫的、熱一點的，如果能受得了稍微燙一點的，就喝這樣的水。她並提到自己偏好將水加熱至華氏120到140度，對某些人來說這可能太燙，但她是「中國鋼鐵」製造，「沒問題」。