維持口腔健康1步驟 牙醫：與刷牙同等重要

牙醫菲格羅亞（Maria Figueroa）表示，每個人都需學習如何清潔舌頭，這點與刷牙同樣重要；示意圖。（圖／123RF）

從小我們就被反覆教導：每天刷牙兩次；但談到口腔健康時，專家表示我們忽略了一個重要的部分。紐約市 林肯醫院（NYC Health + Hospitals/Lincoln）牙醫菲格羅亞（Maria Figueroa）表示，每個人都需學習如何清潔舌頭，這點與刷牙同樣重要。

衛報（The Guardian）報導，明尼蘇達州 妙佑醫療國際（Mayo Clinic）牙科修復專科醫師薩利納斯（Thomas Salinas）指出，在日常護理中增加一個步驟，可能要求過高；光是讓人們使用牙線就夠困難了，但這並不代表不該這麼做。

薩利納斯說，清潔舌頭是合理且有益的事，大家應該刷牙、使用牙線，同時也要清潔舌頭。

清潔舌頭有哪些好處？

刷牙主要針對牙齒，而使用牙線則針對牙縫間難以觸及的區域；兩者兼顧，便能清除積聚在牙齒表面及周圍的生物膜（biofilm），降低蛀牙與牙周病的風險。

佛羅里達大學牙醫學院助理教授希爾茲（Robert Shields）表示，生物膜是由細菌、病毒及其他碎屑（如食物殘渣）所組成；生物膜也會沉積在舌頭上。牙齒與舌頭生物膜所含的細菌種類不同，因為這些菌種會適應在牙齒堅硬的琺瑯質上，或舌頭溫暖的環境中生存。

舌頭表面覆蓋著許多乳突，這些結構有助於我們說話與咀嚼，並影響對食物的偏好；生物膜會積聚在乳突之間及周圍。希爾茲實驗室的研究員迪亞斯（Luana Dias）說，這層生物膜可能成為細菌的儲藏處，細菌會從此處擴散至口腔其他部位，進而引發牙周病等健康問題；部分證據顯示，這個細菌儲藏處可能與其他全身性健康問題有關，如糖尿病與心血管疾病。

迪亞斯指出，細菌過度增生也會導致口臭，舌頭上的硫細菌分解時，會產生導致口臭的化合物；可能發生此情況的徵兆包括舌頭上有白色舌苔，以及持續的金屬味。溫和地清潔舌頭，有助於改善。

清潔舌頭的最佳工具

薩利納斯表示，使用刮舌器比牙刷更好；若使用同一工具清潔，可能會造成交叉污染。他說，使用牙刷沒有錯，但若可以，用刮舌器會更好。

菲格羅亞指出，牙刷的刷毛對舌頭可能過於粗糙。她曾見過「刮舌狂人」，因過度清潔而在舌頭表面形成疤痕組織。

迪亞斯建議，選擇不鏽鋼或銅製的金屬刮舌器，而非塑膠製品；塑膠用久了會劣化，且可能在舌頭上留下細微刮痕。薩利納斯說，雖然銅製刮舌器常被認為具有排毒功效，但此說尚未經研究證實。

菲格羅亞同樣偏好刮舌器，但若為操作簡便，她認為也可選刷頭另一側附有橡膠刮舌片的牙刷。她表示，最好每三個月更換一次橡膠、塑膠及刷毛類的口腔清潔工具；雖然金屬刮舌器可以消毒，但建議諮詢口腔衛生師，了解哪種清潔方式最適合自己。

如何清潔舌頭？

菲格羅亞表示，清潔舌頭應成為日常習慣的一部分，就像洗臉一樣。她建議將每日早晚各一次的舌頭清潔納入口腔護理流程，與刷牙和使用牙線並列：即早晨和睡前各一次。

希爾茲提醒不要過度清潔舌頭，因為對口腔微生物群的影響仍存在爭議。部分專家認為，清潔舌頭可能會連同殘渣一起清除有益細菌，如負責分解營養的微生物。

希爾茲表示，若在意口臭問題，可以在清潔流程的最後步驟加入漱口水。漱口水雖無法殺死細菌，但能清新口氣。他建議避免使用含酒精的漱口水，因為這類產品可能擾亂口腔微生物群，甚至損害口腔細胞。

清潔時，伸出舌頭並集中清潔前段。菲格羅亞指出，即使有嘔吐反射的人也能做到這點，因為通常在舌頭後段才會觸發該反應。使用簡單的刮拭動作輕輕掃過舌面。

薩利納斯解釋道，若使用刮舌器，會刮下薄薄的一層白色生物膜；使用時最好動作輕柔，若用力按壓、希望刮得更「乾淨」，會損傷舌頭。他同時建議，每次刮完後都要沖洗刮舌器。菲格羅亞表示，清潔舌頭後，需沖洗工具並晾乾，否則極易滋生細菌。

薩利納斯表示，當伸出舌頭時，不妨檢查舌頭的兩側和底部，口腔癌的徵兆，如腫塊或潰瘍，往往會出現在這些部位。他表示，若發現任何異常，務必尋求專業醫師評估。