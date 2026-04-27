咖啡渣妙用多 適合當堆肥還能驅趕害蟲

咖啡渣是園藝的好幫手，社群媒體上更有人將其稱為「庭院裡的黑金」。Image by Elias Shariff Falla Mardini from Pixabay

咖啡 渣是園藝的好幫手，社群媒體 上更有人將其稱為「庭院裡的黑金」，能做為肥料或害蟲防治，不過與其施肥，咖啡渣更適合做為蛞蝓驅離劑，堆肥也是不錯的選擇，但要注意切勿過量，否則會對植物造成毒害。

Foodie報導，咖啡渣在庭院裡確實有些用途，若使用得當且適量，它們能發揮很大作用，關鍵在於謹慎適當地使用。

如果你的土壤酸鹼度數值偏高，咖啡渣相對中性的酸鹼度可以幫忙稍微降低酸鹼值。此外，咖啡渣含有能幫助植物生長的氮、鉀和鎂，但濃度遠不及市售肥料，咖啡渣也不能完全取代在店裡購買的肥料；咖啡渣在花園中可以大顯身手的地方可能讓人出乎意料，它其實更適合做為蛞蝓驅離劑和混入堆肥堆中。

咖啡中的咖啡因能讓人一大早精神抖擻，或是下午避免犯睏，但對會給庭院帶來災難的蛞蝓來說卻是有毒的。將咖啡渣泡在水中製成溶液，再噴灑在易受侵害的植物和周遭土壤上，可以讓爬過溶液的蛞蝓因咖啡因中毒而死亡。雖然和市售有機殺蟲劑相比，用咖啡渣的方法較不經濟實惠，但卻能再利用廢棄物，很多人認為這樣又省錢又讓人感到滿足。

與其直接將咖啡渣直接施用於土壤，不如考慮將其堆肥，當咖啡渣在堆肥中分解後能更有效釋放營養素和微生物，進而改善土壤品質。記得不要使用過量，堆肥中的咖啡渣比例勿超過20%，否則對庭院有毒害，過量的咖啡因不僅會抑制種子發芽，還可能減緩植物的生長，甚至導致植物死亡。

將咖啡渣和草屑及落葉混合作為堆肥效果尤佳，三至六個月後得到的堆肥對植物和土壤來說格外美味，就如同那些咖啡渣當初泡出的咖啡對你來說有多香醇美味一樣。