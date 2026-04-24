4生活習慣 老年醫學專家：不知不覺損害健康

專家說，追劇會導致背痛、加重孤獨感，並影響睡眠。（圖／123RF）

很難入睡嗎？還是下班後肌肉痠痛？

英國獨立報(Independent)報導，芝加哥西北大學醫學院(Northwestern Medicine)老年病學專家林德奎斯特(Lee Lindquist)在社群媒體 發布影片表示，「許多人都希望健康長壽，活到70歲、80歲，甚至90歲。但若有4個生活習慣，你可能就做不到健康長壽。」

一、追劇

誰不喜歡在網飛(Netflix)上線「柏捷頓家族」(Bridgerton)新一季時一口氣看完呢？娛樂界周刊「綜藝」(Variety)報導，「柏捷頓家族」上線4天就吸引4000萬觀眾。

但專家說，追劇會導致背痛、加重孤獨感，並影響睡眠。

哈佛大學 健康中心(Harvard Health)指出，螢幕藍光會使大腦保持清醒，抑制分泌睡眠荷爾蒙褪黑激素(melatonin)。

克利夫蘭診所(Cleveland Clinic)專業睡眠障礙中心醫師陳瑞正(Brian Chen)表示，成年人每晚至少需要7小時睡眠才能保持最佳健康狀態，因此應該在睡前1到2個小時停止看螢幕。

二、進退兩難

不吃飯的危害可能與暴飲暴食一樣嚴重，因為下一餐會吃更多碳水與甜食來彌補。營養師警告，不吃飯實際上影響肌肉而不是脂肪。如果吃早餐很困難，可以嘗試隔夜燕麥、優格及水煮蛋，也可以隨身攜帶健康零食。

三、工作倦怠

久坐族長期聳肩會導致腹部和膀胱壓力增加，引起僵硬、胃灼熱或壓力性尿失禁。

「不良姿勢可能會導致頸痛和背痛，也會導致關節炎，」手療師(chiropractor)安德魯(Andrew Bang)說。

最佳辦公桌坐姿是盡量靠近辦公桌，上臂與脊椎平行，手肘呈90度角。

「臀部應該緊貼椅背，椅墊應該會使下背部略微拱起，這樣疲勞時就不會向前彎腰，」洛杉磯加州大學健康中心(UCLA Health)表示。

四、過度思考

Talker Research去年調查，八分之一美國人過度思考。

哈佛大學研究表示，反覆出現負面想法與認知能力下降及記憶問題有關，因為他們大腦中阿茲海默症(Alzheimer)乙型類澱粉蛋白(beta-amyloid)與濤蛋白(Tau protein)含量較高。

但轉移注意力或與朋友傾訴這些想法有助於降低風險。

柏克萊加州大學(U.C. Berkeley)研究指出，與朋友相處可促進催產素(oxytocin)分泌。

「社交有助大腦，預防憂鬱症，」林德奎斯特說。