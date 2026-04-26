腳部出現襪痕 醫師：若有這些徵兆該就醫

示意圖。Image by tookapic from Pixabay

襪子在腳踝或小腿上留下襪痕很正常，襪子太緊時就會留下印記，但醫師表示，若出現腿部腫脹、襪痕一側深一側淺等症狀，可能暗示身體出現問題，嚴重時隨時間推移而變深的襪痕甚至可能是腎臟疾病或心臟衰竭的徵兆，建議就醫諮詢。

哈芬登郵報（HuffPost）報導，襪痕很常見，通常發生在久站、久坐或有特定飲食習慣的人身上。紐澤西哈肯薩克大學醫學中心（Hackensack University Medical Center）血管外科醫師泰特（Katherine Teter）說，襪痕常見於久站或久坐的人腿上，因為雙腿處於自然下垂狀態；威斯康辛州 的家庭醫師瓦薩加爾（Brintha Vasagar）說，大多數人的工作不是久站就是久坐，使血液滯留腿部，因此襪痕不足為奇，就算沒有久站久坐仍有襪痕，這也可能只是因為襪子太緊了。

瓦薩加爾說，另一個導致襪痕的常見原因是脫水；脫水時體液積聚在腿部，會讓腿部腫脹而有襪痕，外食時吃太鹹的餐點也可能會讓腿水腫。

對大多數人來說，襪痕不是什麼大問題，但若伴隨其他症狀出現就要注意了。泰特說，若腳踝周遭有色素沉澱、靜脈曲張，或站立時腿部感到沉重、痠痛或疲勞，但抬腿後有所緩解，這些都是靜脈問題的徵兆，應諮詢醫師。

瓦薩加爾說，若襪痕只有一條腿有或只有一條腿比較明顯，以及時間久了變嚴重，應就醫諮詢，因為身體習慣平衡和對稱，若兩邊不相同就是有問題的徵兆，在嚴重的情況下，襪痕隨時間推移變嚴重有時候是腎臟疾病或心臟衰竭的徵兆。

有些人認為襪痕代表血液循環有問題，泰特說並非如此，她說血栓通常不會一定有症狀，若真的有血栓，看到襪痕不代表血栓已形成，血栓患者的腿部或小腿常會有明顯腫脹、疼痛甚至發紅。

泰特說，最好的襪子是舒適合腳的襪子，對某些人來說壓力襪也是好選擇，那是一種較緊的高筒襪，能防止體液在腿部積聚，很適合工作需要久站或久坐的人，因為它可以幫助緩解腫脹及長時間站立後可能出現的其他症狀，不過就算穿知名品牌的襪子或壓力襪還是可能會有襪痕。

瓦薩加爾說，如果襪痕不是健康問題導致的，抬腿、穿壓力襪和重視運動和飲食可以減輕襪痕，若嘗試這些方法仍有襪痕，建議看家庭醫生並做檢查，確定沒有更嚴重的問題。