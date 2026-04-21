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三種蔬菜別冷藏存放 恐加速腐壞或產生致癌物

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不是每種蔬果都適合冷藏存放，羅勒、洋蔥和馬鈴薯是三種最不該放冰箱存放的蔬菜。冷藏...
不是每種蔬果都適合冷藏存放，羅勒、洋蔥和馬鈴薯是三種最不該放冰箱存放的蔬菜。冷藏蔬菜示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Onur Burak Akın）

很多人採買完蔬果後回家第一件事可能就是把蔬菜全冰到冰箱裡，但這樣做其實不適用於所有蔬菜。Simply Recipes報導，奧勒岡州波特蘭魯比內特（Rubinette）農產品市集的負責人阿爾斯伯格（Josh Alsberg）說，有些蔬菜存放室溫較好，冷藏恐損口感和風味，最不該冷藏儲存的三種蔬菜分別是羅勒、馬鈴薯和洋蔥，冷藏後恐更快腐壞，甚至產生致癌物。

大多數的嫩葉香草都不適合冷藏，羅勒尤甚。阿爾斯伯格說，羅勒在冰箱裡很快就會變褐，因為羅勒的葉子富含芳香油，對冷很敏感，低溫會讓它們萎縮枯萎。

無論是春季早收的幼嫩馬鈴薯、褐皮馬鈴薯還是色彩亮麗、口感香甜的馬鈴薯品種，所有的馬鈴薯都應該常溫保存，冷藏會讓馬鈴薯中的澱粉轉化成糖，因此原本蓬鬆美味的馬鈴薯可能變成過甜或略帶苦味。

阿爾斯伯格說，馬鈴薯冰過後會變木質化，味道也變差，低溫會破壞馬鈴薯的結構，讓它們煮熟後變得緊實及有顆粒感，而不是像之前那樣鬆軟可口。

食品藥物管理局表示，馬鈴薯冰過後再用高溫烹煮可能會產生丙烯醯胺（acrylamide），是一種可能致癌的物質。

黃色、白色和紅色洋蔥和需要冷藏的青蔥及春蔥不同，它們也不適合冷藏，阿爾斯伯格說冷藏會讓白、黃和紅色洋蔥變軟、更快腐壞且變得不好看。

存放羅勒的正確方式就如同對待一束新鮮的花，先修剪莖部，再放到裝有室溫的水的玻璃瓶中，避免陽光直射，不要讓葉片碰到水，否則過多水分會讓葉片腐爛，每隔幾天換一次水，讓植物健康茁壯。

馬鈴薯最好放在陰暗涼爽的地方，例如食物儲存室、地下室或櫥櫃。很多馬鈴薯買的時候會裝在有打洞的袋子裡，可以保持通風及避免水氣堆積。若買來的馬鈴薯裝在塑膠袋裡或袋子不小心丟了也沒關係，可以把馬鈴薯移到透氣的容器如網袋、籃子或碗中，關鍵是要避免水分過多，否則會發芽或發霉。

洋蔥和馬鈴薯需要的存放條件和環境類似，但它們不該放在一起，洋蔥會釋放乙烯，會讓馬鈴薯更快發芽，洋蔥可以放在通風良好的地方，如食品儲藏室、掛在牆上的紙袋或網袋，若沒有這麼多空間，可以用單獨的儲物箱或籃子，保持空氣流通，和馬鈴薯分開存放。

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